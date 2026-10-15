48 de percheziții în Iași și alte șase zone ale țării, într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani

Operațiune de amploare coordonată de procurorii DIICOT Iași! Polițiștii au descins joi, 15 octombrie, la 48 de adrese din județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov și din București, într-un dosar care vizează o presupusă grupare de criminalitate organizată specializată în evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Ancheta indică un prejudiciu de peste 16,6 milioane de lei adus bugetului de stat și pierderi de aproape 38,7 milioane de lei pentru societățile comerciale implicate.

Potrivit anchetatorilor, începând din 2021, peste 20 de persoane ar fi acționat coordonat pentru obținerea unor câștiguri prin eludarea obligațiilor fiscale, în special în domeniul construcțiilor. Schema investigată s-ar fi bazat pe un circuit comercial fictiv, în care ar fi fost folosite firme beneficiare, societăți intermediare și companii de tip „fantomă”.

Facturi fictive și bani retrași în numerar

Anchetatorii susțin că mecanismul ar fi presupus emiterea și înregistrarea succesivă a unor facturi pentru lucrări și operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate. Documentele ar fi creat aparența unor tranzacții reale, fiind însoțite de situații de lucrări, procese-verbale de recepție și alte acte justificative.

Scopul presupusului mecanism ar fi fost deducerea ilegală a TVA, reducerea obligațiilor fiscale și justificarea unor ieșiri de bani fără acoperire în activități economice reale.

Potrivit probelor strânse până în prezent, unele dintre firmele utilizate nu ar fi avut angajați, capacitate economică sau relații comerciale care să justifice volumul tranzacțiilor declarate. Banii ar fi fost transferați succesiv între mai multe societăți, apoi retrași în numerar pentru a li se ascunde proveniența.

Prejudicii uriașe: peste 55 de milioane de lei

Sumele estimate de anchetatori sunt considerabile. Numai pentru perioada 2023–2025, prejudiciul calculat la bugetul de stat este de cel puțin 16.665.844 de lei. Din această sumă, 9.067.303 lei reprezintă TVA, iar 7.598.538 de lei – impozit pe profit.

La acestea se adaugă un prejudiciu de cel puțin 38.729.358 de lei provocat societăților comerciale, potrivit datelor prezentate de anchetatori. Cele două valori însumează aproximativ 55,4 milioane de lei, însă vizează categorii distincte de prejudicii și sunt raportate la aceeași perioadă de referință.

Investigația este desfășurată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași. La acțiune participă structuri de combatere a criminalității organizate și economice, polițiști de intervenție și jandarmi din mai multe județe.

Audierile urmează să aibă loc la sediul DIICOT Iași. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege. Andrei TURCU