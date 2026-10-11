* județul are alocate în 2026 peste 68 de milioane de lei pentru Programul „Masă sănătoasă” * dincolo de hrana copiilor, fondurile reprezintă o piață importantă pentru firmele de catering, distribuitorii de alimente și producătorii agricoli

În timp ce agricultorii din județul Iași caută piețe de desfacere pentru legume, fructe, carne și produse lactate, școlile beneficiază de finanțări publice pentru alimentația elevilor. Potrivit alocărilor guvernamentale din 2026, 48 de unități de învățământ din județ, cu 24.244 de beneficiari, au la dispoziție 68,428 milioane de lei. De Ziua Mondială a Alimentației, marcată pe 16 octombrie, datele aduc în prim-plan legătura dintre educație, agricultură și cheltuirea banului public.

O piață de peste 68 de milioane de lei, construită în jurul școlilor

Hotărârea Guvernului stabilește repartizarea fondurilor pentru Programul național „Masă sănătoasă”. La nivelul întregii țări, bugetul este de 1,531 miliarde de lei, pentru 542.402 beneficiari, în 1.427 de unități de învățământ. Județului Iași îi revin 68,428 milioane de lei, aproximativ 4,47% din bugetul național. Sumele reprezintă alocări pentru anul 2026, nu cheltuieli deja efectuate și nici venituri confirmate ale firmelor locale.

În municipiul Iași, printre unitățile beneficiare se află Școala Gimnazială „Elena Cuza”, cu o alocare de 2,263 milioane de lei, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, cu 2,582 milioane de lei, și Liceul Teoretic „Ion Neculce”, cu 1,727 milioane de lei. În județ, Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Podu Iloaiei are repartizate 3,302 milioane de lei, iar Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca Cetățuii, 3,431 milioane de lei.

Dincolo de aceste cifre, programul reprezintă o oportunitate economică pentru un județ în care agricultura, industria alimentară și micile afaceri rurale caută piețe stabile. Banii publici destinați hranei copiilor pot susține un întreg lanț economic, de la producția agricolă până la prepararea și distribuirea meselor.

De la fermier la farfuria elevului

În 2026, valoarea zilnică maximă a suportului alimentar este de 16,50 lei pentru fiecare beneficiar prezent la cursuri. Din această sumă trebuie acoperite alimentele, prepararea și transportul. Masa poate fi servită caldă sau, acolo unde condițiile nu permit, înlocuită cu un pachet alimentar.

Prin urmare, întreaga finanțare nu ajunge la agricultori. O parte acoperă salariile personalului, utilitățile, ambalajele, distribuția și celelalte cheltuieli ale furnizorilor. În același timp, contractele pentru alimentația școlară pot genera comenzi constante de pâine, legume, fructe, carne și produse lactate.

Problema este că valoarea unui contract atribuit unei firme din Iași nu demonstrează automat că alimentele provin din județ. Un operator local poate cumpăra materii prime din alte regiuni sau din import, după cum o firmă din alt județ poate utiliza produse agricole provenite de la fermierii ieșeni.

Diferența este esențială pentru evaluarea impactului economic. Pentru a stabili câți bani rămân efectiv în județ, analiza achizițiilor publice trebuie completată cu documente privind proveniența alimentelor, subcontractanții, livrările și costurile serviciilor.

Hrana copiilor, între investiție socială și dezvoltare rurală

Alimentația școlară reprezintă, înainte de toate, o intervenție socială și educațională. Pentru copiii din familiile vulnerabile, masa primită la școală poate contribui la o alimentație mai regulată și poate reduce presiunea asupra bugetului gospodăriei.

Dar efectele programului pot depăși poarta școlii. Contractele predictibile ar putea încuraja dezvoltarea unor capacități locale de procesare, extinderea unor exploatații agricole sau consolidarea micilor întreprinderi alimentare. Pentru comunele în care agricultura reprezintă principala activitate economică, accesul la o piață instituțională stabilă poate conta la fel de mult ca sprijinul financiar direct.

De Ziua Mondială a Alimentației, marcată pe 16 octombrie, finanțarea meselor școlare din Iași aduce astfel în atenție două obiective care se pot completa: asigurarea unei alimentații corespunzătoare pentru copii și valorificarea potențialului agricol al județului.

Miza depășește valoarea contractelor. Este vorba despre capacitatea unui program finanțat din bani publici de a hrăni copiii și, în același timp, de a crea oportunități economice pentru comunitățile în care aceștia trăiesc.

Dan DIMA