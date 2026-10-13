A început cel mai amplu concurs pentru conducerea școlilor ieșene

* 327 de cadre didactice se bat pentru 306 funcții de director și director adjunct în școlile Iașului * proba de evaluare a competențelor, de astăzi, este eliminatorie, iar nota nu va fi inclusă în media finală a concursului * pentru promovarea probei, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 6

Emoții pentru sute de candidați care vor să ajungă la conducerea școlilor din județul Iași! Marți, 13 octombrie 2026, se desfășoară proba de evaluare a competențelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Au fost validate dosarele a 327 de candidați, iar rezultatele testării urmează să fie comunicate în aceeași zi.

Raportat la numărul posturilor scoase la concurs, procentul candidaților din Iași este de 106,8%, ușor sub nivelul național, unde raportul dintre opțiunile candidaților și posturile disponibile este de 109%.

Test de 60 de minute, cu 20 de întrebări

Evaluarea se desfășoară digitalizat, pe o platformă dedicată, iar candidații trebuie să rezolve, în cel mult o oră, un test-grilă standardizat cu 20 de itemi. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns, dintre care una singură este corectă. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,5 puncte.

Testul este împărțit în trei categorii: șapte itemi de raționament verbal, șapte de raționament numeric și șase de raționament logic. Candidații trebuie să demonstreze că pot înțelege și utiliza corect informațiile, că se descurcă în rezolvarea problemelor numerice și că pot analiza situații prin logică și rațiune.

Subiectele sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. Pentru promovarea probei, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 6. Evaluarea este eliminatorie, însă nota nu va fi inclusă în media finală a concursului. Rezultatul poate fi contestat în termen de 24 de ore de la comunicare.

Urmează proba scrisă și interviurile

Calendarul concursului continuă pe 20 octombrie, când este programată proba scrisă. În perioada 21 octombrie – 4 noiembrie va avea loc evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune de către comisiile de interviu.

Interviurile sunt programate între 12 și 27 noiembrie, iar rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat urmează să fie afișate pe 9 decembrie 2026.

Pentru cei 327 de candidați din Iași, prima etapă reprezintă un prag obligatoriu în drumul către conducerea unităților de învățământ. Promovarea testului de competențe le permite să continue competiția, însă desemnarea viitorilor directori va depinde de parcurgerea etapelor următoare ale concursului. Carmen DEACONU