Accident grav în județul Iași. Impact violent între un TIR și un autoturism, la Miclăușeni

UPDATE - Victima a fost extrasă din autoturism de către echipajele de intervenție, fiind găsită în stare de semiconștiență și prezentând traumatisme severe.

Ulterior, aceasta a fost predată echipajului medical al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Iași, pentru acordarea asistenței medicale de urgență și transportul la spital, în vederea efectuării investigațiilor de specialitate și continuării îngrijirilor medicale.

Cazul a rămas în atenția autorităților competente, care urmează să stabilească împrejurările și cauzele producerii accidentului rutier.

Momente dramatice în localitatea Miclăușeni, comuna Butea, din județul Iași! Un accident rutier grav, în care au fost implicate un autotren și un autoturism, a mobilizat echipajele de pompieri și salvatori. În urma impactului, o persoană a rămas încarcerată în mașină și era inconștientă, potrivit informațiilor inițiale transmise de ISU Iași.

La locul accidentului au fost trimise echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și prim ajutor, o autospecială specializată pentru descarcerare și un echipaj de primă intervenție. La intervenție a fost mobilizat și un echipaj medical cu medic din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât, pentru desfășurarea operațiunilor de salvare și acordarea asistenței medicale, traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de circulație în zona accidentului.

Autoritățile le recomandă șoferilor să respecte indicațiile polițiștilor și să evite, pe cât posibil, deplasarea prin zona în care intervin echipajele de salvare.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații suplimentare despre starea victimei sau despre împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Revenim cu amănunte.

Andrei TURCU