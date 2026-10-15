ApaVital ar putea furniza apă pentru 250.000 de moldoveni

Apa din România ar putea ajunge la aproximativ 250.000 de locuitori din Republica Moldova, inclusiv în municipiul Bălți. Extinderea alimentării depinde de finalizarea a încă două subtraversări ale râului Prut, care ar permite creșterea capacității de furnizare a apei către localitățile de peste graniță.

Proiectul are o miză tot mai mare în contextul secetei și al problemelor care afectează infrastructura de alimentare cu apă din regiune.

Anunțul a fost făcut de ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, care a subliniat că accesul la apă potabilă nu reprezintă doar o urgență de moment, ci o provocare pe termen lung, amplificată de schimbările climatice și de efectele războiului din Ucraina asupra infrastructurii legate de râul Nistru.

De la 140.000 la 250.000 de beneficiari

În prezent, apa furnizată din România ajunge în 13 localități din raioanele Ungheni și Nisporeni. Cele două subtraversări ale Prutului deja funcționale ar putea asigura alimentarea zilnică pentru aproximativ 140.000 de persoane.

Finalizarea altor două subtraversări planificate ar putea ridica numărul beneficiarilor la circa 250.000, inclusiv în municipiul Bălți, potrivit diplomatului român.

Extinderea ar putea consolida cooperarea dintre România și Republica Moldova într-un domeniu esențial pentru populație, în condițiile în care resursele de apă sunt tot mai vulnerabile la secetă și la schimbările climatice.

Discuții cu Apavital, compania implicată în proiect

Cristian-Leon Țurcanu a precizat că a discutat despre dezvoltarea acestor proiecte cu Ioan Stoian, directorul ApaVital M Chișinău, companie românească parte a ApaVital Iași.

În cadrul întâlnirii au fost abordate și dificultățile întâmpinate în extinderea serviciilor de alimentare cu apă, inclusiv întârzierile generate la nivel local, care ar afecta eforturile de a furniza apă curată și sigură populației.

Dacă lucrările planificate vor fi finalizate, infrastructura de peste Prut ar putea deveni un sprijin important pentru sute de mii de oameni din Republica Moldova. Deocamdată, ținta de 250.000 de beneficiari depinde de realizarea celor două subtraversări suplimentare. Marin AVRAM