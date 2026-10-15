* sistemul sanitar riscă să intre în blocaj din noiembrie, din cauza lipsei fondurilor * la Iași, aproape 18.500 de pacienți oncologici se află în evidența Institutului Regional de Oncologie, iar numărul consultațiilor și al internărilor continuă să crească * organizațiile bolnavilor de cancer avertizează că întârzierile bugetare pot pune în pericol accesul la tratamente și medicamente

Lead: Pentru aproape 18.500 de ieșeni diagnosticați cu diferite forme de cancer, criza financiară a sistemului sanitar reprezintă o amenințare suplimentară. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer avertizează că lipsa fondurilor poate duce la întreruperea tratamentelor și amânarea investigațiilor. În același timp, Ministerul Sănătății anunță că, fără o rectificare bugetară urgentă, sistemul medical riscă să devină nefuncțional începând cu luna noiembrie.

Aproape 18.500 de pacienți oncologici în evidența IRO Iași

Dimensiunea problemei este reflectată de statisticile Institutului Regional de Oncologie Iași. Potrivit datelor oficiale, la sfârșitul anului 2025, în evidența unității medicale se aflau 18.495 de pacienți cu diferite forme de cancer, proveniți din județul Iași. Dintre aceștia, 4.138 erau diagnosticați cu cancer mamar, 3.252 cu cancer colorectal și 1.978 cu cancer de prostată.

Numai anul trecut au fost înregistrate 1.375 de cazuri noi de cancer în rândul ieșenilor, cele mai multe fiind de cancer colorectal (145), bronhopulmonar (140) și mamar (119). Cifrele sunt cu atât mai relevante cu cât Institutul Regional de Oncologie deservește pacienți din întreaga Moldovă, nu doar din județul Iași.

Presiunea asupra sistemului medical crește de la an la an. În 2025, IRO Iași a efectuat 94.749 de consultații în ambulatoriu, față de 80.009 în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de peste 18%. Tot anul trecut au fost raportate 68.366 de internări de zi și 11.478 de internări continue.

În total, institutul a înregistrat peste 174.000 de consultații și episoade de spitalizare într-un singur an. Acestea nu reprezintă pacienți unici, întrucât aceeași persoană poate beneficia de mai multe servicii medicale.

Sistemul sanitar are nevoie de peste 7 miliarde de lei

Pe fondul acestei presiuni, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a transmis o scrisoare deschisă președintelui României, Parlamentului, Guvernului interimar și liderilor partidelor parlamentare. Organizația avertizează că întârzierea rectificării bugetare amenință continuitatea tratamentelor oncologice, aprovizionarea cu medicamente și efectuarea investigațiilor necesare monitorizării bolii.

Semnalul de alarmă vine după declarațiile ministrului interimar al Sănătății, Cseke Attila, care a precizat că sistemul medical ar putea intra într-un risc ridicat de nefuncționare în următoarele două-trei săptămâni.

Potrivit acestuia, Casa Națională de Asigurări de Sănătate are nevoie de 6,4 miliarde de lei pentru ultimele două luni ale anului, bani necesari finanțării spitalelor, programelor naționale de sănătate și medicamentelor compensate. Separat, Ministerul Sănătății solicită aproape 800 de milioane de lei până la sfârșitul anului, dintre care 227 de milioane trebuie asigurate urgent pentru noiembrie.

Teona SOARE