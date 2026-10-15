Banii ieșenilor ajung să finanțeze statul

Ieșenii își mută economiile către titlurile de stat: aproape 470 de milioane de lei au fost subscrise doar anul trecut prin programul Tezaur în județul Iași. Suma arată interesul important pentru acest instrument de economisire, prin care populația își poate plasa banii în titluri emise de statul român. Dar cifrele dezvăluie și o realitate interesantă: cei mai mulți bani au mers către maturitatea de un an, semn că investitorii au preferat să nu-și blocheze economiile pentru perioade foarte lungi.

Datele pentru 2025 arată că, la nivelul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași, subscrierile la titlurile Tezaur au ajuns la 2,19 miliarde de lei. În această sumă intră operațiunile derulate prin unitățile Trezoreriei din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

Iașul, printre marii jucători ai economisirii prin Tezaur

Județul Iași se află în prim-planul acestor investiții. Subscrierile înregistrate prin unitățile Trezoreriei din județ au totalizat 534,1 milioane de lei, ceea ce îl plasează pe locul al doilea în regiunea analizată, după Bacău, cu aproape 589,9 milioane de lei.

În interiorul județului, municipiul Iași domină detașat clasamentul: 468,6 milioane de lei au fost subscrise prin unitatea locală a Trezoreriei. La distanță urmează Pașcani, cu aproape 47 de milioane de lei, Târgu Frumos, cu 10,5 milioane, Hârlău, cu 6,8 milioane, și Răducăneni, cu aproximativ 1,2 milioane de lei.

Cifrele arată concentrarea covârșitoare a subscrierilor în municipiul Iași. Totuși, ele nu indică numărul persoanelor care au investit și nici dacă sumele provin de la investitori noi sau de la persoane care își reinvestesc economiile.

Un an, trei ani sau cinci ani? Ce au ales investitorii

Preferința pentru scadențele mai scurte este evidentă în datele județului Iași. Din totalul de 534,1 milioane de lei, aproximativ 390,7 milioane de lei au fost subscrise la titluri cu maturitatea de un an.

Alte 95,9 milioane de lei au mers către titluri pe trei ani, iar 47,5 milioane de lei către cele pe cinci ani. Cu alte cuvinte, aproape trei sferturi din suma subscrisă în județ a fost direcționată către varianta cu scadența de un an.

Acest rezultat sugerează o preferință pentru plasamente cu orizont mai scurt, însă nu demonstrează, de unul singur, că ieșenii au devenit mai interesați de Tezaur față de anii precedenți. Pentru a confirma o creștere a interesului ar fi necesară o comparație cu datele din 2024 sau din anii anteriori.

Peste 2,19 miliarde de lei, direcționate către stat în regiune

La nivel regional, după Bacău și Iași urmează Suceava, cu 414,6 milioane de lei, Neamț, cu 265,4 milioane, Botoșani, cu 214,3 milioane, și Vaslui, cu 174 de milioane de lei.

În total, prin unitățile Trezoreriei din cele șase județe au fost subscrise 2,19 miliarde de lei în programul Tezaur în perioada analizată. Aceste sume reprezintă bani plasați de investitori în titluri de stat, nu venituri bugetare definitive: statul are obligația de a rambursa principalul la scadență și de a plăti dobânda aferentă, potrivit condițiilor emisiunilor.

Daniel BACIU