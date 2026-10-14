Blestemul autostrăzii A8! Judecătorii cer reevaluarea contractului pe lotul Iași – Ungheni!

* contractul de 3,57 miliarde de lei câștigat de italienii de la Itinera, trimis la reevaluare de Curtea de Apel

Vești importante pentru Autostrada Unirii A8. Contractul de peste 3,57 miliarde de lei pentru construirea tronsonului 4, între Iași și Ungheni, intră din nou în evaluare, după ce Curtea de Apel București a admis parțial contestațiile depuse de constructorii români Concelex și Construcții Erbașu. Decizia pune sub semnul întrebării desemnarea asocierii conduse de compania italiană Itinera drept câștigătoare a licitației.

Contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului Târgu Neamț – Iași – Ungheni, pe sectorul DN24 (Iași) – Vama, inclusiv podul peste Prut de la Ungheni, a fost semnat la 6 iulie 2026 de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) cu asocierea Itinera SPA – Saipem SPA – ICM SPA. Valoarea acestuia se ridică la 3.577.156.660 de lei, fără TVA.

CNIR emisese inclusiv ordinul de începere a proiectării, stabilit pentru 24 august. Numai că procedura a fost blocată după ce Curtea de Apel a admis plângerile formulate împotriva deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), care respinsese anterior contestațiile constructorilor.

Acum, instanța a anulat parțial raportul procedurii de atribuire și actele subsecvente, strict în ceea ce privește modul în care a fost evaluată oferta asocierii Itinera. Totodată, CNIR a fost obligată să reevalueze această ofertă în termen de 20 de zile de la primirea deciziei.

Concelex și Construcții Erbașu au susținut că oferta italienilor trebuia exclusă din cauza unor abateri profesionale relevante ale unor membri ai asocierii câștigătoare.

Constructorii români au invocat inclusiv o posibilă diferență de tratament față de licitațiile pentru loturile 1 și 2 ale Drumului Expres Suceava – Siret, unde firme românești au fost excluse pe fondul unor suspiciuni de fraudă care vizau un membru al unei asocieri. În cazul tronsonului 4 al A8, asocierea Itinera nu a fost exclusă, deși, potrivit contestatarilor, împotriva liderului acesteia existau hotărâri definitive și sancțiuni pronunțate în Italia.

Decizia Curții de Apel nu înseamnă automat anularea contractului, însă obligă CNIR să reanalizeze oferta câștigătoare. Rezultatul reevaluării va fi esențial pentru continuarea proiectului unui tronson strategic al Autostrăzii Unirii, care urmează să lege Iașul de granița cu Republica Moldova.

Sectorul Târgu Frumos - Lețcani, în așteptare

Un nou episod tensionat se consumă și pe sectorul Târgu Frumos - Lețcani, unde instanța a cerut reanalizarea ofertei Danlin.

În acest litigiu, Curtea de Apel a respins plângerea formulată de Makyol, dar a admis plângerile depuse de Strabag și Danlin împotriva deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Judecătorii au respins critica Strabag referitoare la respectarea cerințelor pentru consolidările din zona VO28D/Bahlui, însă au dispus reevaluarea ofertei Danlin, potrivit soluției publicate pe portalul instanțelor.

Danlin fusese desemnată câștigătoare a licitației, cu punctaj maxim și o ofertă de aproape 4,6 miliarde de lei. Anterior, CNSC solicitase verificări suplimentare pentru patru oferte, depuse de Danlin, Strabag, Makyol și Kalyon.

Deși soluția pronunțată de instanță este definitivă, disputa nu este închisă complet. Curtea de Apel a stabilit un nou termen, pe 11 noiembrie, pentru analizarea unei cereri de intervenție formulate de Strabag și a unor excepții care nu fuseseră examinate de CNSC.

Daniel BACIU