* un proiect derulat de Asociația Salvați Copiii Iași și DGASPC Iași va oferi sprijin pentru 71 de copii și tineri care se pregătesc să părăsească sau au părăsit sistemul de protecție specială * 40 de tineri vor beneficia de sprijin pentru locuință, chirie și utilități, dar și de acces la calificare profesională

Pentru un tânăr care a crescut în sistemul de protecție, împlinirea vârstei de 18 ani poate însemna începutul unei perioade pline de incertitudini. O locuință, un salariu și capacitatea de a-și administra singur banii devin provocări imediate. În județul Iași, 71 de copii și tineri vor primi sprijin pentru a face trecerea către o viață independentă, printr-un proiect care combină pregătirea profesională, educația financiară și ajutorul pentru locuire. Proiectul se derulează de către Asociația Salvați Copiii Iași, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).

Intervenția urmărește una dintre cele mai dificile etape din viața acestor tineri: desprinderea de mediul instituțional sau familial de protecție și asumarea responsabilităților cotidiene. Pentru mulți dintre ei, dificultatea nu constă doar în obținerea unui loc de muncă, ci și în găsirea unei locuințe, continuarea educației și construirea unei rețele de sprijin.

Sprijin pentru chirie și utilități, pentru 40 de tineri

Una dintre componentele importante ale proiectului privește accesul la locuire. Potrivit informațiilor transmise de Asociația Salvați Copiii Iași, 40 de tineri vor beneficia de sprijin pentru identificarea unei locuințe și acoperirea cheltuielilor cu chiria și utilitățile.

Măsura poate reduce presiunea financiară din perioada de tranziție către autonomie, când lipsa unor venituri stabile limitează posibilitățile de închiriere a unei locuințe.

În paralel, cel puțin 40 de tineri vor avea acces la cursuri de calificare profesională. Programul include orientare școlară și profesională, mentorat și pregătire pentru angajare, astfel încât beneficiarii să își poată dezvolta competențele necesare intrării pe piața muncii.

Sprijinul nu se limitează însă la obținerea unei calificări. Participanții vor învăța să își organizeze bugetul personal, să utilizeze instrumente digitale, să gestioneze relațiile sociale și să facă față situațiilor cotidiene fără dependență permanentă de serviciile sociale.

Pregătirea pentru independență începe înainte de 18 ani

O particularitate a proiectului este includerea celor 31 de adolescenți cu vârste între 16 și 17 ani. Aceștia vor putea începe pregătirea pentru viața independentă înainte de momentul în care tranziția către maturitate devine o preocupare imediată.

Educația financiară, dezvoltarea abilităților sociale și emoționale și orientarea profesională sunt componentele prin care organizatorii urmăresc să reducă riscul de excluziune socială.

Proiectul se desfășoară în perioada 18 august 2026 – 31 ianuarie 2029 și este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

Parteneriatul dintre cele două organizații este confirmat și în documentele DGASPC Iași, iar instituția a inițiat în septembrie 2026 proceduri pentru achiziționarea unor echipamente informatice necesare implementării proiectului.

Clara DIMA