De la Bacău la Constanța doar pe autostradă, de săptămâna viitoare!

România este la un pas de o schimbare majoră pentru șoferii care traversează țara de la sud la nord-est. Începând de săptămâna viitoare, conducătorii auto ar putea circula de la Constanța până la Bacău numai pe autostradă, după deschiderea ultimelor două loturi ale Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord. Termenul avansat este în jurul datei de 20 octombrie 2026, însă traficul nu a fost încă deschis pe cele două tronsoane.

Anunțul a fost făcut luni, 12 octombrie, de Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, într-o înregistrare video publicată pe Facebook, direct de pe șantierul lotului 3 al A0 Nord. Oficialul a precizat că pasajul DN3 peste autostradă a fost deschis circulației, fiind eliminat astfel unul dintre obstacolele care împiedicau finalizarea lucrărilor în zona intersecției.

Lucrările au trecut de 98,5% pe lotul 3

Deocamdată, pe pasajul DN3 se circulă pe două benzi. Celelalte două urmează să fie deschise după montarea rosturilor de dilatație și a parapetului de siguranță, intervenții care ar trebui finalizate în câteva zile.

Potrivit lui Scrioșteanu, stadiul execuției pe lotul 3 a depășit 98,5%. Constructorul lucrează la ultimele rosturi de dilatație, la montarea parapetelor, la semnalizarea rutieră și la marcaje. În paralel, sunt în curs de finalizare panourile fonoabsorbante, sistemele inteligente de transport (ITS) și instalațiile de iluminat, inclusiv testele necesare.

Oficialul susține că mobilizarea constructorului s-a îmbunătățit, iar acest lucru ar putea permite deschiderea simultană a loturilor 3 și 4 în intervalul anunțat.

Drum mai rapid din Dobrogea spre Moldova

Miza este una importantă pentru traficul național. Odată deschise cele două tronsoane ale A0 Nord, șoferii ar putea avea o legătură continuă pe autostradă de la Constanța și Craiova până la Bacău, potrivit anunțului făcut de secretarul de stat.

Pentru cei care călătoresc dinspre litoral spre Moldova, o asemenea conexiune ar putea însemna un traseu mai fluent și reducerea dependenței de drumurile naționale aglomerate.

Totuși, data de 20 octombrie rămâne, în acest moment, un obiectiv anunțat de oficiali, nu o confirmare că traficul va fi deschis atunci. Șoferii vor putea folosi integral noile tronsoane numai după finalizarea lucrărilor și deschiderea lor efectivă circulației.

Proiectul Autostrăzii Bucureștiului A0 este cofinanțat din fonduri europene. Daniel BACIU