Decizie importantă pentru profesorii din Iași, venită de la CJUE

O hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) ar putea avea consecințe importante pentru cadrele didactice care, pe lângă norma de bază, desfășoară activități suplimentare în regim de plată cu ora. Decizia a fost pronunțată la 8 octombrie 2026, în cauza C-706/2023, în urma unei sesizări formulate de Curtea de Apel Iași.

Potrivit informațiilor prezentate de USLIP Iași, instanța europeană a stabilit că, în cazul unui angajat cu un contract pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, și un al doilea contract pe durată determinată, cu timp parțial, veniturile obținute din ambele activități trebuie luate în considerare la calcularea remunerației pentru concediul anual plătit.

Hotărârea vizează și indemnizația de hrană, care, potrivit interpretării prezentate de sindicat, trebuie acordată ținând cont de timpul efectiv lucrat în cadrul contractelor de muncă și inclusă în calculul remunerației aferente concediului anual plătit.

Reprezentanții USLIP Iași susțin că decizia trebuie respectată la nivel național, iar normele și practicile interne contrare dreptului Uniunii Europene trebuie analizate în raport cu interpretarea oferită de CJUE.

Sindicatul precizează că a câștigat deja aproximativ 50 de dosare cu acest obiect pentru membrii săi, înainte de sesizarea instanței europene. Alte aproximativ 20 de dosare se află pe rol, în așteptarea răspunsului CJUE.

În perioada următoare, USLIP Iași anunță că va face demersuri către instituțiile și autoritățile competente pentru aplicarea hotărârii și respectarea drepturilor membrilor de sindicat.

Decizia readuce în atenție problema remunerării cadrelor didactice care desfășoară activități suplimentare în regim de plată cu ora, în special în ceea ce privește drepturile salariale aferente concediului anual. Carmen DEACONU