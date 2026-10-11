Dezastru la Iași! CSM-USV pierde acasă cu Bradul Putna, iar suporterii cer demisii în lanț

Scandal după un nou pas greșit al fotbalului ieșean! CSM-USV Iași a pierdut cu 0-1 pe teren propriu în fața formației Bradul Putna, în etapa a VIII-a din Liga a III-a, Seria 1, iar înfrângerea a declanșat un val de furie în mediul online. Suporterii nu mai au răbdare și cer demisii la nivelul conducerii și al staffului tehnic, în timp ce unii îi solicită Primăriei să nu mai investească bani în echipă în condițiile actuale.

Eșecul este cu atât mai dureros cu cât ieșenii au ajuns să fie învinși chiar acasă de o adversară aflată în urma lor în clasament înaintea etapei. USV Iași rămâne cu 16 puncte și ocupă locul al treilea, în timp ce Bradul Putna ajunge la 13 puncte și urcă în lupta pentru pozițiile fruntașe.

„Dacă este bărbat, să-și dea demisia!”

Reacțiile suporterilor sunt dure. După prestația echipei, mesajele publicate online cer schimbări urgente și contestă atât conducerea, cât și antrenorii. „Suporterii solicită demisia tuturor conducătorilor și antrenorilor și sfătuiesc Primăria să nu mai investească în echipă”, este mesajul transmis în contextul nemulțumirilor tot mai mari. Unii fani consideră că, în forma actuală, echipa riscă să piardă și în următoarele etape.

Lotul și metodele de pregătire, în centrul criticilor

Nemulțumirea nu se rezumă la scorul de 0-1. Suporterii contestă modul în care a fost alcătuit lotul și cer explicații despre criteriile pe baza cărora sunt aleși titularii.

Unul dintre mesajele apărute în mediul online descrie lotul drept unul construit „din obligații, prietenii și voie bună aseară la o cinzeacă” — o acuzație dură, care reflectă furia unor fani, dar care nu reprezintă o concluzie verificată despre modul în care a fost alcătuită echipa.

Aceștia cer aducerea unui antrenor capabil să valorifice potențialul jucătorilor, stabilirea unui lot competitiv și realizarea a patru transferuri importante. Totodată, vor explicații privind metodele de pregătire și criteriile folosite pentru stabilirea primului „11”.

Presiune uriașă înaintea următoarelor meciuri

Cu 16 puncte după opt etape, USV Iași rămâne pe podium, dar pierde teren în lupta din fruntea clasamentului, unde CSM Vaslui și CSM Adjud sunt înaintea sa. Înfrângerea cu Bradul Putna ridică semne de întrebare privind constanța echipei și capacitatea acesteia de a rămâne în cursa pentru promovare.

Acum, presiunea se mută asupra conducerii și staffului tehnic. Suporterii vor rezultate, explicații și schimbări, iar următoarele partide pot deveni decisive pentru încrederea publicului în proiectul fotbalistic ieșean.

Un lucru este cert: după eșecul cu Bradul Putna, răbdarea unei părți a suporterilor pare să fi ajuns la capăt.

Daniel LEONTE