Două capodopere Brâncuși, în același an, la Iași. „Rugăciunea” a ajuns la Mitropolie

* două sculpturi originale ale lui Constantin Brâncuși au ajuns la Iași în 2026 * după „Cap de copil”, admirată în luna mai la Palatul Culturii, celebra „Rugăciune” a fost adusă la Muzeul Mitropolitan, în plin pelerinaj al Sfintei Parascheva * expoziția rămâne deschisă până pe 30 octombrie

La cinci luni după ce aproape 11.000 de vizitatori au trecut pragul Palatului Culturii pentru a admira „Cap de copil”, Iașul a primit o altă creație emblematică a lui Constantin Brâncuși. „Rugăciunea”, sculptura inspirată de suferința unei tinere văduve, a fost prezentată, în premieră, în Sala Baptisteriu a Muzeului Mitropolitan. Lucrarea a fost adusă din patrimoniul Muzeului Național de Artă al României, într-un moment în care mii de pelerini se îndreptau spre racla Sfintei Cuvioase Parascheva.

Două întâlniri cu Brâncuși, în numai cinci luni

Iașul a devenit, în anul aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, gazda a două expoziții dedicate unor lucrări originale ale sculptorului.

Între 18 și 24 mai, „Cap de copil”, realizată în 1906, a fost prezentată la Palatul Culturii. Evenimentul „Brâncuși la Palat” a atras 10.783 de vizitatori în șapte zile, potrivit Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Cinci luni mai târziu, „Rugăciunea” a ajuns într-un spațiu cu o încărcătură simbolică diferită: sub Catedrala Mitropolitană, în apropierea locului unde credincioșii au venit să se închine la moaștele Sfintei Parascheva.

Cele două lucrări oferă perspective complementare asupra începuturilor artistice ale lui Brâncuși. Portretul copilului păstrează sensibilitatea observației directe, în timp ce femeia îngenuncheată din „Rugăciunea” anunță simplificarea formelor care avea să devină definitorie pentru creația artistului.

O sculptură celebră, în mijlocul pelerinajului

Expoziția „Sacrul la feminin. De la Facerea Lumii la Rugăciunea lui Brâncuși” a fost inaugurată pe 9 octombrie, în prezența Mitropolitului Teofan și a reprezentanților instituțiilor muzeale partenere.

Alături de piesa centrală au fost reunite peste 100 de opere și obiecte de patrimoniu. De la statuetele culturii Cucuteni până la icoane și reprezentări ale femeilor din istoria românească, exponatele urmăresc felul în care feminitatea a fost asociată, de-a lungul mileniilor, cu viața, credința și sacrificiul.

Mitropolitul Teofan a vorbit despre apropierea spirituală dintre pelerinii Sfintei Parascheva și cei care privesc opera sculptorului.

„Cum te apropii de Sfânta Împărtăşanie cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste, cum se apropie pelerinii de racla Sfintei Parascheva şi privirea dumneavoastră lăuntrică se aşază în faţa Rugăciunii lui Brâncuşi”, a spus ierarhul.

Părintele Cristian Muraru, directorul Centrului „Resurrectio”, a explicat că organizatorii au urmărit o legătură între „Cetatea Iaşiului, cetatea rugăciunii, şi rugăciunea întrupată”.

Durerea unei femei, devenită operă universală

Istoria sculpturii începe în 1907, când Eliza Stănescu, rămasă văduvă la scurt timp după căsătorie, a apelat la Constantin Brâncuși pentru realizarea monumentului funerar al soțului său, avocatul Petre Stănescu.

Pentru lucrarea destinată cimitirului Dumbrava din Buzău a fost stabilit un contract de 7.500 de lei. Artistul nu s-a limitat însă la un monument comemorativ obișnuit. A creat o figură feminină lipsită de gesturi teatrale, în care durerea este exprimată prin tăcerea și abandonul trupului. Ansamblul a fost instalat în 1914, iar bronzul original a ajuns ulterior în patrimoniul Muzeului Național de Artă al României. Prezent la Iași, Erwin Kessler, directorul muzeului bucureștean, a arătat că sculptura transmite „dragostea, suferinţa, plânsul etern pentru cel iubit şi apreciat, pentru cel pierdut”.

Peste 50 de evenimente în festivalul SACRUM

Expoziția a fost inclusă în SACRUM – Iași Art Festival, organizat între 4 și 30 octombrie 2026, cu peste 50 de activități culturale care pun în dialog arta, istoria și spiritualitatea.

Publicul poate admira „Rugăciunea” până pe 30 octombrie, în Sala Baptisteriu a Muzeului Mitropolitan, aflată sub Catedrala Mitropolitană din Iași.

După „Cap de copil”, care a atras mii de vizitatori la Palatul Culturii, aducerea „Rugăciunii” a oferit Iașului o a doua întâlnire cu opera originală a lui Brâncuși, într-un an dedicat celebrării sculptorului care a schimbat limbajul artei moderne.

Maura ANGHEL