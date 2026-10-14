Economia Iașului, lovită de un nou val de închideri. Peste 4.200 de firme au dispărut în opt luni

Economia Iașului dă noi semne îngrijorătoare. În primele opt luni ale anului 2026, 4.259 de firme au fost eliminate din circuitul economic, cu peste 8% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. În paralel, numărul societăților nou-înființate scade puternic, iar datele conturează o realitate tot mai dificilă pentru mediul de afaceri local.

Cea mai mare lovitură se vede în cazul SRL-urilor. Dacă în perioada ianuarie–august 2025 erau înmatriculate 2.545 de societăți cu răspundere limitată, în primele opt luni din 2026 numărul lor a coborât la numai 1.850. Diferența: 695 de SRL-uri mai puțin, o scădere de aproximativ 27,3%.

Nici întreprinderile individuale nu stau mai bine. Înmatriculările au scăzut de la 225 în primele opt luni din 2025 la 169 în aceeași perioadă din acest an.

Singura categorie care înregistrează o creștere este cea a persoanelor fizice autorizate (PFA). Numărul acestora a urcat de la 1.248 la 1.708, însă avansul nu compensează reculul înregistrat la SRL-uri și întreprinderi individuale.

Tot mai puține firme noi, tot mai multe ieșiri din economie

Bilanțul este apăsător: în timp ce apar tot mai puține societăți comerciale, mii de firme ies din economia județului prin suspendarea activității, dizolvare, insolvență sau radiere.

Scăderea înmatriculărilor de SRL-uri poate indica o diminuare a apetitului pentru antreprenoriat, însă datele, luate separat, nu stabilesc cauzele acestei evoluții. Cert este că diferența dintre firmele care intră în economie și cele care ies din circuit devine un indicator important pentru sănătatea mediului de afaceri ieșean.

Mai puține afaceri noi și mai multe firme eliminate din economie: acesta este semnalul de alarmă transmis de cifrele primelor opt luni din 2026. Rămâne de văzut dacă lunile următoare vor aduce o revenire a înmatriculărilor sau dacă tendința negativă se va accentua. Daniel BACIU