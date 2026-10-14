* șapte spectacole, trei zile și trupe din șase orașe * Festivalul de Teatru „Aurel Luca” revine la Iași cu o ediție aniversară dedicată celor 48 de ani de existență ai Teatrului Ludic

Iașul devine, timp de trei zile, locul de întâlnire al unor trupe de teatru din întreaga țară. Între 16 și 18 octombrie 2026, Casa de Cultură a Studenților găzduiește cea de-a XX-a ediție a Festivalului de Teatru „Aurel Luca”, un eveniment care aduce în fața publicului șapte spectacole, de la comedie și teatru clasic până la formule scenice experimentale. Pe afiș se regăsesc producții inspirate din operele lui Ion Luca Caragiale, dramaturgie contemporană și creații colective. Toate reprezentațiile sunt gratuite.

Festivalul este organizat de Casa de Cultură a Studenților Iași, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Ediția aniversară marchează 48 de ani de la înființarea Teatrului Ludic, proiect cultural inițiat de Aurel Luca în 1978 și devenit un reper al mișcării teatrale studențești ieșene.

De la Păcală la Caragiale, pe scenele din Iași

Festivalul debutează vineri, 16 octombrie, la ora 18.00, în sala „Aurel Luca”, cu spectacolul „Isprăvile lui Păcală”, prezentat de SO TRUPA, de la Palatul Copiilor Iași. Textul este adaptat de Ana Hegyi și membrii trupei, care semnează împreună și regia.

Sâmbătă, 17 octombrie, programul cuprinde patru spectacole consecutive. De la ora 16.00, Teatrul Studențesc MOFT, al Casei de Cultură a Studenților Ploiești, prezintă „Doi pe o bancă”, de Alexandr Ghelman, în regia Antonetei Trifu, în sala „Aurel Luca”.

La ora 17.00, în sala Foaier, trupa BACTERIA H din Brașov aduce spectacolul „Manifest”, regizat de George Ciobanu. O oră mai târziu, Teatrul Studențesc PODUL din București prezintă „Năpasta”, de I.L. Caragiale, în regia lui Mihai Munteniță, în sala „Aurel Luca”.

Ziua se încheie la ora 19.00, în sala Gaudeamus, cu „Cuvinte fără dată”, spectacol al trupei IMAGO din Cluj-Napoca, realizat pe baza unui scenariu comun, din texte ale unor autori vechi și noi, în regia Melaniei Aștilean.

Teatrul Ludic revine pe scenă la aniversarea celor 48 de ani

Duminică, 18 octombrie, de la ora 16.00, Teatrul Studențesc LUDIC din Iași prezintă „Mofturi, măști și moravuri”, după I.L. Caragiale, în regia lui Andrei Ciobanu. Spectacolul are loc în sala „Aurel Luca” și reprezintă unul dintre momentele simbolice ale ediției aniversare.

Ultima reprezentație începe la ora 17.00, în sala Gaudeamus. Teatrul BIRLIC din Fălticeni prezintă „Declarația”, de Ion Mircioagă și Radu Dragomirescu, în regia lui Alexandru Marin.

Festivalul poartă numele lui Aurel Luca, inițiatorul Teatrului Ludic, și păstrează vie o tradiție culturală începută în urmă cu aproape cinci decenii. Dincolo de spectacole, ediția a XX-a aduce împreună generații diferite de artiști și confirmă continuitatea teatrului studențesc în viața culturală a Iașului.

Maura ANGHEL