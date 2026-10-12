* Iașul găzduiește, între 12 și 16 octombrie, cea de-a XXVIII-a ediție a Festivalului Muzicii Românești * programul cuprinde 12 manifestări, de la concerte camerale și corale până la prime audiții și întâlniri academice * festivalul se încheie cu un concert vocal-simfonic susținut de Filarmonica „Moldova” Iași

Muzica românească, de la creațiile lui George Enescu la lucrările compozitorilor contemporani, revine în prim-planul vieții culturale ieșene. Luni, 12 octombrie 2026, începe Festivalul Muzicii Românești, care aduce la Iași interpreți, dirijori și ansambluri din principalele centre muzicale ale țării, dar și din Republica Moldova.

Cinci zile dedicate muzicii românești

Ajuns la ediția a XXVIII-a, Festivalul Muzicii Românești se desfășoară între 12 și 16 octombrie, fiind organizat de Filarmonica „Moldova” Iași, în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Primăria Municipiului Iași și Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România.

Evenimentul, cu o tradiție de peste cinci decenii, propune 12 manifestări artistice și academice, reunind creația muzicală consacrată și lucrările contemporane. Filarmonica ieșeană participă cu cinci concerte, iar programul include ansambluri din Timișoara, Cluj-Napoca și muzicieni din Republica Moldova.

Deschiderea are loc luni, 12 octombrie, la ora 19, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare, cu Ansamblul Pro Musica Academica. Marți, la Casa Balș, sunt programate concertul Ansamblului TimbrIS, de la ora 11, și Seara compozitorilor basarabeni, de la ora 17. Ziua se încheie la ora 19, în Aula BCU, cu un concert al Corului Filarmonicii „Moldova”.

De la compozitorii contemporani la marile școli muzicale

Miercuri, 14 octombrie, publicul va putea asculta recitalul instrumental „Rezonanțe contemporane”, la Casa Balș, de la ora 17, urmat de concertul Cvartetului Ad libitum, programat la ora 19, în Aula BCU.

Joi, 15 octombrie, festivalul aduce la Iași Ansamblul ATEM al Universității de Vest din Timișoara, iar seara se încheie cu recitalul cameral MoldoDuo.

Dimensiunea academică a manifestării este marcată de acordarea titlului de Doctor Honoris Causa profesorului universitar Adrian Pop, de la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Ceremonia va avea loc joi, la ora 11, în Sala „Eduard Caudella” de la Casa Balș.

Vineri, programul include o prelegere dedicată pianistului Mircea Tiberian, susținută de Mihaela Loredana Gârlea, și concertul Ansamblului Couleurs din Cluj-Napoca.

Concertul final aduce o premieră muzicală absolută

Festivalul se încheie vineri, 16 octombrie, de la ora 19, în Sala Gaudeamus a Casei de Cultură a Studenților, cu spectacolul vocal-simfonic „Elegia timpului”.

Sub bagheta dirijorului Constantin Grigore vor evolua Orchestra simfonică și Corul academic „Gavriil Musicescu”, pregătit de Consuela Radu-Țaga. Soliștii serii sunt pianistul Viniciu Moroianu, soprana Cristina Grigoraș și mezzosoprana Maria Miron Sîrbu.

Programul cuprinde Rapsodia română nr. 1 de George Enescu, Concertul pentru pian și orchestră, op. 19 de Carmen Petra-Basacopol, Elegia Minacciosa de Dan Dediu și prima audiție absolută a psalmului Dixit Dominus, compus de Cristina Uruc.

Prin acest repertoriu, organizatorii urmăresc apropierea generațiilor de muzicieni și promovarea creației românești contemporane, alături de patrimoniul muzical consacrat.

Maura ANGHEL