Adolescenții primesc propriul spațiu la FILIT

* între 21 și 25 octombrie, Iașul găzduiește cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere * scriitori din întreaga lume, un autor ucrainean venit de pe front, peste 40 de poeți și întâlniri în școli, muzee, cafenele și penitenciar alcătuiesc programul din acest an

Iașul devine, timp de cinci zile, una dintre capitalele literaturii europene. FILIT 2026 propune aproape 200 de evenimente, de la întâlniri cu laureați ai marilor premii literare până la dezbateri despre război, identitate, anxietate și influența rețelelor sociale. Festivalul se desfășoară între 21 și 25 octombrie, iar accesul publicului este gratuit.

Un laureat Booker și scriitori celebri vin la Iași

Printre invitații ediției a XIV-a se află Paul Lynch, laureat al Premiului Booker, David Foenkinos, autorul romanului „Delicatețea”, și Parinoush Saniee, scriitoarea iraniană ale cărei cărți au ajuns la cititori din întreaga lume. Lor li se alătură Aleksandar Hemon, Hallgrímur Helgason, Éric Chacour, Laura Pariani, Ramon Gener și numeroși autori români, între care Gabriela Adameșteanu, Ioana Pârvulescu, Filip Florian, Vlad Zografi, Lavinia Braniște și Radu Paraschivescu.

Întâlnirile se vor desfășura la Casa FILIT, amplasată în fața Palatului Culturii, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, în muzeele literare, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, dar și în librării și cafenele.

Festivalul depășește însă spațiul cultural obișnuit. Scriitorii vor ajunge inclusiv în Penitenciarul Iași și la Clubul de Pensionari „Aleea Rozelor”, într-un program care aduce literatura mai aproape de categorii diferite de public.

Un scriitor ucrainean vine de pe frontul din Donbas

Una dintre cele mai puternice prezențe ale ediției va fi Andrii Liubka, scriitor ucrainean aflat în prezent în serviciul Forțelor Armate ale Ucrainei. Acesta va participa la FILIT în baza unei permisii speciale de pe frontul din Donbas.

La Iași va fi prezentat volumul său de povestiri „Femeia și chibriturile”, publicat la Editura Muzeelor Literare în cadrul unui proiect editorial FILIT 2026. Participarea lui Liubka aduce în festival experiența directă a unui autor a cărui viață a fost schimbată de război.

Programul cuprinde și o noapte de poezie, la care vor participa peste 40 de poeți români și străini, precum și o dezbatere despre reprezentarea comunităților rome în literatură.

Adolescenții primesc propriul spațiu la FILIT

Casa Young Adult revine la Palas Mall – Patinoar, cu activități construite în jurul preocupărilor tinerilor. Imaginea corporală, anxietatea și impactul rețelelor sociale vor fi discutate alături de scriitori și specialiști.

Programul include ateliere de manga, caligrafie coreeană, activități K-pop, sesiuni de Dungeons & Dragons, o vânătoare de comori fantasy și concertul Krrysopher.

În paralel, secțiunile „Scriitori printre elevi”, „Scriitori printre liceeni” și „Scriitori printre studenți” vor aduce autorii în instituții de învățământ din Iași, Pașcani, Târgu Frumos, Miroslava, Valea Lupului și Lunca Cetățuii.

Cluburile de carte și traducătorii transformă Iașul într-o comunitate literară

O premieră a ediției o reprezintă implicarea cluburilor de carte ieșene în întâlniri directe cu autorii. Book Club Ascendis, Pop-up Book Club by List x Acaju și alte comunități de lectură vor găzdui scriitori invitați la festival. Pe 25 octombrie, cluburile de carte se vor reuni la Acaju, pentru o întâlnire dedicată comunităților construite în jurul lecturii.

În același timp, traducători ai literaturii române din Europa și SUA vor participa la dezbateri despre circulația internațională a cărților românești.

Maura ANGHEL