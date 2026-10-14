* societăți comerciale din Iași raportează cifre de afaceri de până la câteva milioane de lei, fără niciun salariat în bilanț * comerțul, serviciile și industria creativă oferă exemple ale unui model economic în care veniturile nu mai depind neapărat de existența unei echipe proprii

O firmă ieșeană a realizat în 2025 afaceri de peste 2,35 milioane de lei, deși a raportat zero angajați. Alta a depășit 6 milioane de lei și a obținut un profit de peste 2 milioane, tot fără salariați declarați. Datele financiare scot la iveală o realitate mai puțin vizibilă a economiei locale: companii care pot rula sume importante fără structuri tradiționale de personal.

Milioane de lei în comerț, fără salariați

SWEET ELEMENT SRL, societate înființată în mai 2023, cu sediul în municipiul Iași, a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri de 2.354.801 lei și un număr mediu de zero salariați. Compania activează în comerțul cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice. Comparativ cu 2024, când cifra de afaceri ajunsese la 3.932.541 lei, veniturile din activitatea comercială au scăzut cu 40,12%. Firma a încheiat anul 2025 cu o pierdere netă de 30.655 lei, mai mică decât cea de 33.893 lei înregistrată în anul precedent. Numărul mediu de salariați a rămas zero în ambii ani. Cazul ilustrează diferența dintre volumul tranzacțiilor și dimensiunea personalului unei societăți. În comerțul angro, o companie poate intermedia contracte, poate cumpăra și revinde mărfuri sau poate apela la furnizori externi pentru transport, depozitare și contabilitate.

De la comerț online la industria muzicală

Situații asemănătoare apar și în alte domenii ale economiei ieșene. RJECOM STORES SRL, societate din Ciurbești, comuna Miroslava, a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 4.659.969 lei, cu 268% peste nivelul anului precedent. Profitul net a ajuns la 557.392 lei, iar numărul angajaților raportați a fost zero. Activitatea principală este intermedierea în comerțul cu amănuntul nespecializat.

Un alt exemplu este ROTON MUSIC PUBLISHING SRL, din municipiul Iași, companie din sectorul înregistrărilor audio și editării muzicale. În 2025, aceasta a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 6,3 milioane de lei și un profit net de aproximativ 2,1 milioane de lei, fără angajați în bilanț.

În domeniul furnizării temporare de personal, AMT SRL din Iași a declarat afaceri de 3.477.891 lei și un profit net de 302.677 lei în 2025. Numărul salariaților raportați a coborât de la zece în 2024 la zero în 2025, în timp ce cifra de afaceri a crescut cu aproximativ 173%.

Afaceri de peste 15 milioane de lei, fără angajați

Exemplele cu valori și mai mari apar în construcții și în economia digitală. SIGMA APS CONSTRUCT SRL, societate din Iași, a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 15,2 milioane de lei și un profit net de aproximativ 1,9 milioane de lei, cu zero salariați. În același timp, QMOBILI SRL, firmă din domeniul portalurilor web, a depășit 10,1 milioane de lei cifră de afaceri, în creștere cu 144%, și a raportat un profit de 779.290 lei, fără angajați.

Și consultanța IT oferă exemple relevante. COME ON SENSE SOLUTIONS SRL, din Iași, a realizat afaceri de aproximativ 5,5 milioane de lei, cu 137% mai mult decât în 2024, și un profit de 726.141 lei. Numărul salariaților raportați pentru 2025 a fost tot zero.

Diferențele dintre aceste companii sunt importante. Unele înregistrează profituri consistente, altele pierderi, deși toate au același indicator de personal. Prin urmare, zero salariați nu reprezintă nici o garanție a eficienței economice, nici un indiciu automat de neregulă.

Explicația poate ține de organizarea activității. Administratorii pot coordona societatea fără contracte individuale de muncă, iar serviciile pot fi achiziționate de la alte firme sau profesioniști independenți. În anumite sectoare, o singură tranzacție comercială poate genera o cifră de afaceri importantă.

Dincolo de aceste particularități, cele opt companii identificate în datele publice arată că modelul afacerilor de milioane fără salariați traversează sectoare foarte diferite: construcții, comerț, IT, servicii și industrie muzicală. Este o economie în care dimensiunea financiară a unei firme nu mai spune, singură, câți oameni lucrează pentru a produce acele venituri.

Dan DIMA