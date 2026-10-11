* aproape jumătate dintre firmele ieșene identificate într-o analiză a primelor publicări în Buletinul Procedurilor de Insolvență, în primele nouă luni din 2026, provin din comerț și construcții * industria, transporturile și restaurantele completează tabloul dificultăților economice din județ

Economia Iașului arată semne de vulnerabilitate în mai multe domenii de activitate. O centralizare a datelor publicate în perioada ianuarie–septembrie 2026 identifică 188 de firme cu prime apariții în Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI). Dintre acestea, 54 activează în comerț, iar 38 în construcții. Împreună, cele două sectoare concentrează aproape 49% dintre cazurile analizate. Datele provin dintr-o prelucrare editorială a listelor DateBPI și nu reprezintă numărul oficial al procedurilor de insolvență deschise în aceeași perioadă.

Comerțul și construcțiile, cele mai afectate domenii

Comerțul ocupă primul loc în această analiză, cu 54 de societăți, reprezentând 28,7% din total. Sunt incluse firme din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, dar și societăți care desfășoară activități de vânzare și reparații auto. Pe locul al doilea se află construcțiile, cu 38 de firme, echivalentul a 20,2% din cazurile identificate.

Industria și activitățile de producție reunesc 26 de firme în centralizarea realizată, în timp ce transporturile și logistica însumează 17 cazuri. Alte 15 societăți provin din restaurante și servicii de cazare. În domeniul sănătății au fost identificate patru firme, iar restul de 34 sunt distribuite între servicii profesionale, educație, activități financiare, recreative și alte ramuri economice.

Aprilie și iunie, lunile cu cele mai multe apariții în BPI

Evoluția lunară a datelor relevă diferențe importante în numărul firmelor care au avut prima publicare în BPI. În ianuarie au fost identificate 10 societăți, în februarie 16, iar în martie 28. Aprilie a înregistrat cel mai ridicat nivel, cu 33 de firme, urmată de mai, cu 19, și iunie, cu 29.

În iulie au fost înregistrate 19 firme, în august 11, iar în septembrie 23. Astfel, cele 188 de societăți identificate în primele nouă luni ale anului conturează o evoluție oscilantă, cu două perioade în care numărul primelor publicări a fost semnificativ mai ridicat.

La nivel național, Oficiul Național al Registrului Comerțului a raportat 4.782 de firme și persoane fizice autorizate intrate în insolvență în primele opt luni din 2026, în creștere cu 4,85% față de perioada similară a anului precedent.

Transporturile, restaurantele și producția, pe harta dificultăților financiare

Lista societăților ieșene cu apariții în BPI include firme din transportul rutier de mărfuri, alimentație publică, construcții și servicii medicale. În evidențele lunii septembrie figurează, printre altele, VOION TRANS, CARGOWAY și CARSTRANS, din transporturi, precum și VIV FOOD și MONOPOL FOOD, din alimentația publică.

În construcții apar societăți precum GRAND VIEW CONSTRUCT și TRANS SCAV BUCOVINA HLINCEA. Domeniul sănătății este reprezentat, între altele, de MEDICAL MOOD, ARCA CHIRURGIE și ARCA GINECOLOGIE.

În industrie, cazurile identificate acoperă domenii diferite, de la fabricarea băuturilor și articolelor de îmbrăcăminte până la producția de mobilier, produse metalice și echipamente electrice. Această diversitate evidențiază faptul că vulnerabilitățile financiare pot afecta atât firmele orientate către consumul local, cât și societățile implicate în lanțuri de producție și distribuție.

Peste 900 de firme ieșene, cu documente publicate în primul semestru

Dimensiunea fenomenului devine mai clară atunci când sunt analizate și procedurile aflate deja în desfășurare. În primul semestru din 2026, pentru 933 de firme din județul Iași a fost publicat cel puțin un document în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Numărul total al publicărilor a ajuns la 5.008. Această statistică include și societăți ale căror proceduri au început în anii anteriori. Prin urmare, cele 933 de firme nu reprezintă 933 de insolvențe noi, ci o imagine a societăților pentru care au existat documente publicate în perioada analizată.

Harta insolvențelor din Iași evidențiază, înainte de toate, concentrarea cazurilor analizate în comerț și construcții, două domenii cu legături directe cu numeroase alte activități economice. Dincolo de statistici, miza pentru economia locală este capacitatea firmelor de a-și continua activitatea, de a-și achita obligațiile și de a evita propagarea problemelor financiare către partenerii de afaceri.

Dan DIMA