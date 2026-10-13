* județul rămâne pe podiumul național al autorizațiilor pentru construcții rezidențiale, dar datele din 2026 arată o schimbare de ritm * în primele opt luni au fost emise cu aproape 10% mai puține autorizații decât anul trecut

Iașul continuă să fie unul dintre cele mai active județe din România în dezvoltarea imobiliară, însă cifrele încep să transmită un semnal de prudență. În perioada ianuarie–august 2026 au fost eliberate 1.236 de autorizații pentru clădiri rezidențiale, față de 1.368 în intervalul similar din 2025. Diferența de 132 de autorizații înseamnă o scădere de 9,65%, într-o piață în care proiectele continuă să apară, dar ritmul aprobărilor încetinește.

Iașul, pe locul trei în România, în ciuda scăderii

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, județul a înregistrat în august 2026 un număr de 197 de autorizații pentru clădiri rezidențiale. Este a treia valoare din țară, după Ilfov, cu 237 de autorizații, și Timiș, cu 203. Iașul devansează județe precum Cluj, Brașov, Constanța și Bihor. Poziția națională ascunde însă o evoluție mai puțin spectaculoasă. În august 2025, județul înregistra 215 autorizații, cu 18 mai multe decât în aceeași lună din 2026. Scăderea este de 8,37%. Privită pe întregul interval ianuarie–august, tendința devine mai clară. Din cele opt luni analizate, șase au înregistrat valori inferioare celor din 2025. Doar februarie și martie au depășit nivelurile anului precedent.

Mai puține autorizații, dar nu neapărat mai puține apartamente

Diferența dintre numărul autorizațiilor și volumul real al construcțiilor este esențială pentru înțelegerea pieței. O autorizație poate viza o locuință individuală, o extindere sau o clădire cu numeroase apartamente. Prin urmare, reducerea numărului de documente emise nu înseamnă automat o diminuare proporțională a locuințelor proiectate. Pentru o evaluare completă trebuie analizate și suprafața utilă autorizată, numărul locuințelor prevăzute în proiecte și distribuția acestora între municipiul Iași și celelalte localități ale județului.

În plus, autorizațiile reprezintă intenții de construire, nu clădiri finalizate. Șantierele deschise în prezent pot avea la bază documente emise în anii anteriori.

Piața construcțiilor încetinește și la nivel național

Iașul nu este un caz izolat. La nivelul României, în primele opt luni din 2026, numărul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale a scăzut cu 12,2% comparativ cu perioada similară din 2025.

În august, au fost emise 2.943 de autorizații la nivel național, cu 16,08% mai puține decât în august 2025. Aproximativ 72,5% dintre autorizațiile emise în primele opt luni au vizat mediul rural.

Prin comparație, declinul înregistrat în județul Iași este mai redus decât media națională. Piața locală își păstrează astfel o activitate importantă, chiar dacă numărul aprobărilor este în scădere.

Dincolo de statistici, schimbarea de ritm ridică o problemă importantă pentru dezvoltarea urbană. Numărul autorizațiilor spune cât de intensă este activitatea administrativă din sectorul construcțiilor, dar nu arată singur dacă noile proiecte sunt locuințe individuale, ansambluri de blocuri sau extinderi ale unor imobile existente.

Dan DIMA