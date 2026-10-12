* 40 de firme din industria ospitalității și peste 1.500 de voluntari s-au mobilizat pentru pelerinajul Sfintei Parascheva * până pe 12 octombrie, au fost distribuite gratuit zeci de mii de porții de mâncare, băuturi și produse alimentare

În timp ce peste 128.000 de credincioși au trecut pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, Iașul a pus în mișcare o impresionantă rețea de solidaritate. Restaurante, firme din sectorul alimentar, voluntari și donatori au asigurat hrană caldă și băuturi pentru oamenii care petrec ore întregi la rând.

Peste 15.500 de porții de mâncare și 46.000 de pahare cu ceai

Pelerinajul Sfintei Parascheva înseamnă, dincolo de dimensiunea religioasă, și un uriaș efort de organizare. La Iași, unde rândul credincioșilor a depășit în unele zile cinci kilometri, iar așteptarea a ajuns la 11–12 ore, industria ospitalității s-a alăturat voluntarilor pentru a asigura hrană și băuturi gratuite. Prin proiectul „Hrană pentru pelerini”, coordonat de Arhiepiscopia Iașilor prin platforma Fiideajutor.ro, au fost distribuite 15.533 de porții de mâncare caldă, 12.000 de sticle de apă, 16.427 de sticle de suc, 35.000 de gogoși și 46.208 pahare de ceai.

În total, peste 125.000 de porții, produse și băuturi au ajuns la pelerini prin această mobilizare. Cantitățile nu includ alimentele oferite separat de parohii și mănăstiri și nici ceaiul cald disponibil permanent în curtea Catedralei Mitropolitane.

40 de parteneri HoReCa, implicați în sprijinirea pelerinilor

În spatele acestor cifre se află o mobilizare a mediului privat ieșean. Nu mai puțin de 40 de parteneri din industria ospitalității și sectorul alimentar au contribuit cu produse, băuturi și resurse logistice. Lor li s-au alăturat peste 1.500 de voluntari, care participă la distribuirea ajutoarelor.

Un rol important îl au și donațiile online. Peste 6.000 dintre sticlele de apă distribuite au fost cumpărate datorită contribuțiilor făcute prin Fiideajutor.ro, inclusiv de persoane care nu au ajuns la Iași.

„Ne bucurăm că, pe lângă partenerii care ne sunt alături an de an, noi unități HoReCa au ales să se alăture acestei lucrări de milostenie. Suntem recunoscători și celor care, prin donațiile online, au făcut posibilă oferirea a peste 6.000 de sticle de apă. Toată această mobilizare este o mărturie a dragostei creștine, care nu rămâne doar la nivelul cuvintelor, ci se împlinește prin fapte. Le mulțumim tuturor celor care, cu generozitate și osteneală, contribuie la primirea pelerinilor Sfintei Cuvioase Parascheva, înțelegând că slujirea aproapelui este, în cele din urmă, o formă de slujire a lui Dumnezeu”, a declarat pr. Cosmin Brînză, directorul Fiideajutor.ro.

Solidaritatea continuă cât timp pelerinii așteaptă la rând

Pentru credincioșii veniți de la sute de kilometri distanță, ajutorul primit la Iași are o importanță practică imediată. Orele petrecute în picioare, temperaturile scăzute și oboseala transformă apa și mâncarea caldă în necesități, mai ales pentru persoanele vârstnice.

La 12 octombrie, bilanțul pelerinajului depășea 128.000 de credincioși trecuți pe la raclă. În paralel, sute de oameni din spatele tejghelelor, din bucătării și din echipele de voluntari contribuie la una dintre cele mai ample mobilizări comunitare ale anului la Iași.

Clara DIMA