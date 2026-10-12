Iașul, în topul județelor cu cele mai multe angajări după Bursa locurilor de muncă!

Iașul se află printre județele cu cele mai bune rezultate la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți! Potrivit datelor centralizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), 391 de absolvenți din județ au fost selectați în vederea angajării, cel mai mare număr la nivel național, după județele Iași și Neamț în clasamentul general

La nivel național, evenimentul a reunit 1.370 de angajatori, care au pus la dispoziția celor interesați 20.666 de locuri de muncă. Datele parțiale, centralizate la 9 octombrie 2026, arată că la bursă au participat 18.139 de persoane, dintre care 6.683 de absolvenți de învățământ.

În urma discuțiilor cu angajatorii, 5.135 de persoane au fost selectate în vederea încadrării în muncă. Dintre acestea, 2.384 sunt absolvenți de învățământ, iar restul provin din alte categorii de participanți.

Județul Iași s-a remarcat atât prin numărul participanților, cât și prin rezultatele obținute. La eveniment au luat parte 520 de absolvenți, cel mai mare număr din țară. În ceea ce privește selecțiile pentru angajare, Iașul conduce clasamentul național, cu 391 de absolvenți selectați, urmat de Neamț, cu 182, și Sălaj, cu 178.

Și oferta angajatorilor din județ a fost consistentă. La Iași au fost anunțate 563 de locuri de muncă, județul situându-se printre zonele cu cele mai multe oportunități disponibile. La nivel național, cele mai multe posturi au fost oferite în București, unde au fost raportate 9.136 de locuri, urmat de Ilfov, cu 790, și Gorj, cu 730.

Bursa a fost organizată pe 9 octombrie în majoritatea județelor, prin agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. În unele zone, evenimentul urmează să aibă loc la date ulterioare, inclusiv în Bihor, Galați, Botoșani, Cluj și Harghita.

La eveniment au participat și 35 de persoane refugiate din Ucraina, dintre care 15 au fost selectate în vederea angajării.

ANOFM precizează că selecția realizată la bursă nu înseamnă automat că persoanele respective au fost deja angajate. Evenimentul facilitează contactul direct dintre candidați și angajatori, iar instituția continuă să ofere servicii de sprijin pentru integrarea pe piața muncii.

Pentru absolvenții din Iași, rezultatele plasează județul pe primul loc în privința numărului de persoane selectate pentru angajare la această ediție a bursei, într-un context în care accesul tinerilor la primul loc de muncă rămâne o provocare importantă. Carmen DEACONU