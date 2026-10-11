* d ouă târguri, două modele alimentare și două piețe care încearcă să câștige consumatorul * în același weekend, producătorii locali de brânzeturi, carne și produse de gospodărie se întâlnesc cu o industrie construită în jurul alternativelor vegetale

Pe 10 octombrie 2026, Iașul a devenit scena unei întâlniri neobișnuite între tradiția culinară românească și noua economie a alimentației vegetale. În curtea Direcției pentru Agricultură Județeană, fermierii și micii producători și-au promovat produsele locale, în timp ce Palatul Culturii a găzduit Plant Based Fest, un eveniment dedicat alternativelor vegetale și inovației alimentare. Dincolo de diferențele dintre meniuri, cele două manifestări au adus în atenție o schimbare importantă: modul în care românii își aleg hrana devine și o chestiune de economie, identitate și stil de viață.

Două târguri, două viziuni despre hrană

În weekendul 10–11 octombrie, Iașul a pus alături două direcții ale pieței alimentare. Prima, legată de gospodăria tradițională, de fermele mici și de produsele obținute în comunitățile rurale. A doua, orientată spre alternative vegetale, produse inovatoare și consumatori interesați de nutriție și sustenabilitate. La Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, târgul organizat cu ocazia Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Românești a reunit oferta producătorilor locali: brânzeturi, afumături, mezeluri, produse de brutărie, legume, fructe și dulcețuri.

În cealaltă parte a orașului, la Palatul Culturii, ediția a III-a a Plant Based Fest a adus în prim-plan alimentele de origine vegetală, degustările și conceptele gastronomice fără ingrediente animale. Festivalul, organizat de Asociația Vegania, are intrare liberă și se încheie duminică, 11 octombrie.

Nu este vorba despre o competiție organizată între cele două târguri, ci despre o suprapunere care oferă o imagine relevantă a pieței alimentare actuale.

De la brânza de gospodărie la alternativele vegetale

Pentru fermierul ieșean, avantajul principal rămâne apropierea de consumator. Vânzarea directă permite păstrarea unei părți mai mari din valoarea produsului în economia locală, iar originea alimentelor poate fi explicată chiar de omul care le produce.

Industria plant-based încearcă să răspundă unei alte cereri: produse vegetale convenabile, diversificate și adaptate consumatorilor care reduc sau elimină ingredientele de origine animală.

Printre brandurile anunțate ca partenere ale Plant Based Fest se numără Verdino, Beyond Meat, Naturli’, Oatly! și Nordic Food. Prezența acestora în comunicarea festivalului arată interesul industriei pentru piața românească, fără a însemna că toate au avut standuri proprii.

Diferența economică este importantă. Producătorul tradițional vinde adesea o marfă asociată locului și rețetei, în timp ce segmentul plant-based dezvoltă inclusiv produse standardizate, tehnologii de procesare și identități comerciale care pot circula pe piețe internaționale.

Care este, de fapt, alimentația mai sănătoasă

Din punct de vedere nutrițional, opoziția dintre tradițional și vegetal este mai complicată decât sugerează etichetele. Organizația Mondială a Sănătății recomandă un consum de minimum 400 de grame de fructe și legume zilnic pentru persoanele de peste zece ani, precum și limitarea alimentelor bogate în sare, zaharuri și grăsimi nesănătoase. Alimentația bazată preponderent pe plante poate aduce beneficii, dar nu orice produs comercializat drept vegetal este automat sănătos.

Unele alternative la carne sunt produse intens procesate, iar conținutul de sare, proteine și grăsimi diferă considerabil de la o marcă la alta. În egală măsură, tradiția culinară nu garantează echilibrul nutrițional, mai ales în cazul consumului frecvent de mezeluri și afumături.

Prin urmare, diferența relevantă nu este doar între carne și plante, ci și între alimente simple și produse puternic procesate.

Două piețe care încearcă să câștige aceeași generație

Plant Based Fest a ajuns în 2026 la ediția a III-a. Organizatorii au anunțat o țintă de peste 5.000 de vizitatori pentru cele două zile, după ce ediția precedentă atrăsese peste 3.000 de participanți. Aceste cifre descriu interesul pentru festival, nu dimensiunea pieței alimentare vegetale din Iași. În paralel, târgul de la Direcția Agricolă urmărește consolidarea legăturii dintre fermele județului și cumpărătorii urbani. Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești, instituită prin Legea nr. 168/2017, are tocmai obiectivul de a promova producția autohtonă și lanțurile alimentare scurte.

Cele două piețe nu sunt neapărat rivale. Fasolea, ciupercile, fructele, nucile și legumele cultivate în fermele ieșene sunt, deopotrivă, produse locale și ingrediente ale unei alimentații vegetale.

Aici apare adevărata oportunitate economică: transformarea producției agricole locale în alimente cu valoare adăugată, inclusiv în produse destinate consumatorilor care preferă alternativele vegetale.

Weekendul de 10–11 octombrie oferă astfel Iașului mai mult decât două evenimente gastronomice. Arată cum o piață alimentară se poate dezvolta simultan prin recuperarea tradiției și prin inovație. Între brânza făcută în gospodărie și alternativa vegetală produsă industrial, alegerea consumatorului va depinde tot mai mult de gust, preț, calitate și încrederea în ceea ce cumpără. Teona SOARE