* județul înregistrează o creștere modestă a populației, dar cifrele arată o transformare demografică importantă * în timp ce orașele pierd locuitori, mediul rural continuă să se extindă

Harta demografică a județului Iași se schimbă. În numai un an, orașele au pierdut 3.376 de locuitori, în timp ce comunele au câștigat 5.053. Datele Institutului Național de Statistică indică o evoluție care depășește simpla diferență dintre sat și oraș. Aproape șase din zece locuitori ai județului trăiesc acum în mediul rural, iar această distribuție pune într-o lumină nouă dezvoltarea economică, infrastructura și mobilitatea populației.

Aproape 120.000 de locuitori în plus la sate față de orașe

Județul Iași avea la începutul anului 2026 o populație rezidentă de 781.948 de persoane, cu 1.677 mai multe decât în 2025. Creșterea de numai 0,21% pare nesemnificativă, însă în interiorul acestei statistici se ascund două evoluții complet diferite. Populația rurală a ajuns la 450.491 de persoane, față de 445.438 în anul precedent. În același interval, numărul locuitorilor din mediul urban a coborât de la 334.833 la 331.457. Practic, satele au câștigat mai mulți oameni decât au pierdut orașele. Astăzi, 57,6% dintre locuitorii județului Iași sunt înregistrați în mediul rural, în timp ce populația urbană reprezintă 42,4%. Diferența dintre cele două categorii a ajuns la 119.034 de persoane, confirmând o distribuție demografică în care comunele au o pondere tot mai mare.

Orașul nu mai înseamnă neapărat locul în care trăiești

Evoluția din 2026 poate reflecta, în parte, extinderea zonelor rezidențiale din jurul municipiului Iași. Comune precum Miroslava, Valea Lupului, Rediu sau Bârnova au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare imobiliară vizibilă, cu locuințe individuale și ansambluri rezidențiale construite în apropierea orașului.

Tot mai multe familii aleg să locuiască în afara limitelor administrative ale municipiului, păstrându-și însă locurile de muncă, școlile copiilor și o mare parte din activitățile zilnice în Iași. Astfel, o parte din populația clasificată statistic drept rurală poate avea un stil de viață predominant urban.

Migrația din alte județe, revenirea persoanelor plecate în străinătate și evoluția natalității pot influența, la rândul lor, rezultatele.

Comunele câștigă locuitori, dar și obligații

Schimbarea distribuției populației aduce provocări pentru administrațiile locale. Dezvoltarea locuințelor trebuie însoțită de investiții în drumuri, apă, canalizare, transport public, unități de învățământ și servicii medicale.

O comună care câștigă câteva sute sau câteva mii de locuitori într-un interval scurt poate ajunge să funcționeze ca o extensie a orașului, fără să dispună automat de infrastructura necesară. În același timp, municipiul continuă să suporte o parte importantă a presiunii generate de deplasările zilnice ale populației din localitățile învecinate.

Fenomenul are și o dimensiune economică. Noii locuitori pot susține comerțul, serviciile și investițiile locale, dar creșterea rezidențială nu garantează apariția unui număr corespunzător de locuri de muncă.

Iașul crește față de 2025, dar rămâne sub nivelul din 2021

Privite într-un interval mai lung, cifrele indică o realitate mai complicată. În 2021, județul Iași înregistra 797.131 de locuitori, față de 781.948 în 2026. Diferența este de 15.183 de persoane.

Creșterea din ultimul an nu recuperează, așadar, pierderea demografică acumulată față de acel nivel. În schimb, modificarea raportului dintre urban și rural arată că populația nu evoluează uniform pe teritoriul județului.

Datele INS conturează imaginea unui Iași în care granița dintre oraș și sat devine tot mai puțin relevantă pentru viața de zi cu zi. Județul câștigă locuitori, dar orașele îi pierd. Iar această schimbare va conta tot mai mult în deciziile privind locuințele, transportul, școlile și investițiile publice.

Dan DIMA