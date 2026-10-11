Iașul, premiat pentru „mobilitate inteligentă”, în timp ce șoferii stau cu orele în trafic!

Iașul a mai bifat un trofeu național! Primăria Municipiului Iași a obținut distincția „România 3.0” la Gala Smart Winners of Urban Mobility 2026, organizată vineri, 9 octombrie. Premiul recompensează direcția declarată de administrația locală în transport public modern, digitalizare și mobilitate urbană sustenabilă.

Primarul Mihai Chirica a participat și la Conferința Națională Smart Urban Future, unde a vorbit despre transformarea Iașului într-un oraș mai verde și mai conectat. Pe agenda discuțiilor s-au aflat înnoirea flotei CTP cu tramvaie și autobuze electrice, extinderea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice și implementarea sistemelor inteligente de management al traficului.

Cu alte cuvinte, viitorul sună electric, digital și foarte promițător. Rămâne însă provocarea ca toate aceste soluții să se simtă și în viața șoferilor și călătorilor, mai ales în orele de vârf, când orice promisiune de fluidizare este primită cu speranță și cu ochii pe ceas.

Strategie digitală din 2019, trofeu în 2026

Potrivit Primăriei, Iașul are din 2019 o Strategie Integrată de Transformare Digitală, elaborată în parteneriat cu experți ai Comisiei Europene. În acest an, orașul a găzduit și Iași Urban Mobility Summit, eveniment dedicat soluțiilor de transport nepoluant și mobilității urbane.

Mihai Chirica a descris trofeul drept o recunoaștere a eforturilor comunității ieșene și a investițiilor pentru un oraș mai verde și mai inteligent. Edilul a mulțumit organizatorilor și a subliniat importanța colaborării dintre administrație, experți și industria tehnologică.

Distincția aduce Iașului vizibilitate la nivel național. Marea probă, dincolo de scenă, discursuri și trofee, rămâne însă cea de pe străzi: cât de repede se transformă proiectele de mobilitate inteligentă într-un trafic mai suportabil și într-un transport public pe care ieșenii se pot baza zi de zi. Carmen DEACONU