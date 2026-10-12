Iașul, prins în valul scumpirilor imobiliare! Apartamentele se apropie de 2.100 de euro/mp

* valoarea medie a unui apartament ajunge, în municipiul Iași, la aproximativ 113.000 de euro, o sumă considerabilă pentru multe familii care încearcă să facă pasul spre propria locuință * Cluj-Napoca rămâne orașul cu cele mai scumpe locuințe din România, cu un preț mediu de 3.137 de euro/mp, fiind urmat de București și Brașov

Piața imobiliară din Iași resimte din plin valul scumpirilor care a cuprins România. În timp ce prețurile locuințelor din țară au crescut cu 14,4% în 2025, cel mai mare avans dintre statele analizate în studiul Deloitte Property Index 2026, apartamentele din capitala Moldovei au ajuns, în septembrie 2026, la aproximativ 2.000–2.063 de euro pe metrul pătrat util. Pentru cei care visează să-și cumpere o locuință, calculele devin tot mai apăsătoare.

Datele disponibile pentru Iași indică prețuri medii de aproximativ 2.083 de euro/mp pentru apartamentele noi și de circa 1.983 de euro/mp pentru cele vechi. Valoarea medie a unui apartament ajunge la aproximativ 113.000 de euro, o sumă considerabilă pentru multe familii care încearcă să facă pasul spre propria locuință.

Nici apartamentele vechi nu mai reprezintă peste tot o alternativă ieftină. În funcție de numărul de camere și de caracteristicile imobilului, prețurile diferă semnificativ. Pentru locuințele vechi, valorile medii menționate variază de la aproximativ 1.944 de euro/mp pentru apartamentele cu trei camere până la circa 2.076 de euro/mp pentru cele cu o cameră.

Există în continuare diferențe importante între cartiere

În zone precum Bucium, Dacia și Mircea cel Bătrân, unele oferte se situează sub pragul de 1.800 de euro/mp. Totuși, prețul final depinde de poziționare, starea apartamentului, anul construcției și facilitățile din apropiere. Pe anumite segmente ale pieței secundare, alte platforme de estimare indică valori mai mici, de aproximativ 1.530–1.640 de euro/mp, ceea ce arată cât de mult pot varia evaluările în funcție de metodologia folosită și de proprietățile analizate.

Presiunea se simte și pe piața chiriilor. În septembrie, odată cu apropierea sezonului universitar, garsonierele și apartamentele mici renovate, inclusiv în cartiere precum Tătărași, au ajuns frecvent la chirii de 320–400 de euro pe lună. Pentru studenți și familiile care nu dețin o locuință, cheltuiala lunară poate deveni o povară importantă, mai ales atunci când se adaugă utilitățile și celelalte costuri de trai.

La nivel național, studiul arată că România a avut în 2025 cea mai mare creștere anuală a prețurilor locuințelor dintre țările analizate. Specialiștii indică printre cauze oferta limitată, blocajele din autorizarea proiectelor, schimbările legislative și majorarea costurilor de dezvoltare. În marile orașe, inclusiv Iași, disponibilitatea locuințelor și cererea continuă să fie factori esențiali în evoluția pieței.

Cluj-Napoca rămâne orașul cu cele mai scumpe locuințe din România, cu un preț mediu de 3.137 de euro/mp, în creștere cu 13,2% față de anul precedent. Brașovul ocupă poziția a doua, cu 2.156 de euro/mp și un avans de 13,6%, în timp ce Bucureștiul se află pe locul al treilea, cu 2.026 de euro/mp, după o scumpire de 15,3%.

Chiar dacă Iașul rămâne mai accesibil decât unele dintre cele mai scumpe centre urbane din țară și din Europa, pragul de aproximativ 2.000 de euro/mp arată cât de mult s-a schimbat piața locală. Pentru cumpărători, alegerea unei locuințe presupune tot mai des compromisuri privind suprafața, vechimea imobilului sau cartierul, în timp ce chiriașii trebuie să-și calculeze atent bugetul înainte de a semna un contract. Daniel BACIU