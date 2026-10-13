* antreprenoriatul ieșean trece printr-o schimbare de structură în 2026 * numărul firmelor noi scade puternic, în timp ce tot mai mulți ieșeni aleg să lucreze pe cont propriu

Iașul continuă să producă antreprenori, dar tot mai puțini dintre aceștia aleg formula clasică a unei societăți comerciale. Potrivit datelor Registrului Comerțului, centralizate de platforma DigiGov.ro, între ianuarie și august 2026 au fost înmatriculate 1.850 de SRL-uri, față de 2.545 în aceeași perioadă a anului trecut. Diferența este de 695 de societăți, ceea ce reprezintă o reducere de 27,3%. În același interval, numărul PFA-urilor a crescut de la 1.248 la 1.708, adică 460 de autorizări suplimentare. Creșterea de 36,9% contrastează puternic cu reculul societăților comerciale. În total, în județ au fost înregistrate 3.743 de entități economice noi, indiferent de forma juridică, față de 4.032 în primele opt luni din 2025. Scăderea generală este de 7,2%, însă adevărata schimbare apare în interiorul statisticii: PFA-urile reprezentau aproximativ 31% din înmatriculări anul trecut, iar acum au ajuns la aproape 46%.

Fiscalitatea schimbă calculele antreprenorilor

Anul 2026 a adus reguli fiscale care contează în alegerea formei de organizare. Plafonul de venituri pentru încadrarea în regimul microîntreprinderilor este de 100.000 de euro, iar impozitul pe dividende a crescut la 16%. Pentru o persoană care lucrează individual, fără angajați și fără investiții importante, comparația dintre PFA și SRL devine relevantă.

PFA-ul poate însemna o administrare mai simplă și costuri contabile mai reduse, dar nu reprezintă automat varianta cu taxele cele mai mici. Veniturile, cheltuielile deductibile, contribuțiile sociale și răspunderea patrimonială pot modifica substanțial rezultatul.

Creșterea PFA-urilor poate reflecta dezvoltarea serviciilor individuale, consultanței, activităților creative sau a muncii independente. Statisticile disponibile nu permit însă stabilirea domeniilor care au generat creșterea și nici concluzia că foștii administratori de SRL s-au transferat către PFA.

Iașul, între antreprenoriat și munca pe cont propriu

Schimbarea este importantă și pentru piața muncii. Un SRL poate angaja personal, poate atrage asociați și poate dezvolta activități la scară mai mare. Un PFA este legat direct de activitatea titularului, chiar dacă legea permite și angajarea unui număr limitat de salariați.

La nivel național, în primele șapte luni ale anului 2026 au fost înregistrate 85.988 de persoane fizice și juridice, în creștere cu 1,58% față de perioada similară din 2025. Iașul figura printre județele cu cele mai multe înmatriculări, alături de Cluj și Timiș, dar înregistra o scădere a numărului total de entități nou-create.

În aceste condiții, județul rămâne un centru antreprenorial important, însă datele indică o modificare a preferințelor privind organizarea activităților economice

Iașul nu rămâne fără inițiativă antreprenorială, dar modelul în care aceasta se organizează se schimbă vizibil.

Dan DIMA