Iașul se pregătește de un spectacol pe străzi!

* vitrinele magazinelor se transformă în povești, iar premiile ajung la 2.000 de euro

Vitrinele magazinelor din Iași ar putea deveni adevărate opere de artă, iar străzile orașului s-ar putea transforma într-un traseu plin de culoare și imaginație. Asociația C.R.A.F.T. și Camera de Comerț și Industrie Iași au lansat luni, 12 octombrie 2026, proiectul „Vitrine de Poveste”, un concurs care îi provoacă pe comercianți să-și reinventeze spațiile stradale alături de artiști, designeri și arhitecți.

Inițiativa își propune să schimbe felul în care sunt privite vitrinele: nu doar simple spații de expunere a produselor, ci puncte de atracție care pot da personalitate străzilor și pot apropia afacerile de comunitate. Proiectul se adresează comercianților din toate zonele Iașului, nu doar celor din centrul orașului.

Mecanismul este unul colaborativ. Comercianții se înscriu în concurs, iar în cadrul Bursei Creative își găsesc parteneri din comunitatea artistică locală. Împreună, aceștia concep și amenajează vitrine sau fațade care să transforme spațiul comercial într-o experiență vizuală aparte.

Miza financiară este de 10.500 de euro, fondul total de premiere fiind împărțit pe trei categorii: vitrine mici, vitrine ample și fațade sau intrări. Pentru fiecare categorie sunt prevăzute premii de 2.000, 1.000 și 500 de euro, acordate echipelor formate din comerciant și creativ.

Câștigătorii vor fi desemnați printr-un sistem care combină votul publicului cu evaluarea unui juriu de specialitate, fiecare având o pondere de 50%. Astfel, atât reacția comunității, cât și aprecierea profesioniștilor vor conta în stabilirea celor mai reușite amenajări.

Înscrierile sunt deschise până la 30 octombrie, pe platforma vitrinedepoveste.ro. Amenajarea vitrinelor este programată în perioada 30 octombrie – 20 noiembrie, iar votul public și premierea se vor desfășura între 21 noiembrie și 20 decembrie 2026.

Proiectul este realizat de Asociația C.R.A.F.T. împreună cu Camera de Comerț și Industrie Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” și Organizația de Management al Destinațiilor Iași. Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” s-a alăturat, de asemenea, ca partener, iar Inedit Design participă în calitate de vitrină-ambasador.

Finanțarea acordată de Municipiul Iași prin Legea nr. 350/2005 susține infrastructura comunitară și digitală necesară lansării proiectului. Concursul propriu-zis și premiile vor fi finanțate ulterior din surse proprii și sponsorizări private.

Dacă inițiativa își atinge scopul, Iașul ar putea câștiga un nou traseu urban de explorat, în care vitrinele nu vor mai fi doar fundalul cumpărăturilor, ci mici spectacole de creativitate la fiecare pas. Carmen DEACONU