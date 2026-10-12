* un nou centru de escaladă se deschide la Iași, cu panouri de opt metri înălțime și spații pentru antrenament * investiția aduce împreună sportivi de performanță, copii cu dizabilități și pasionați de cățărare

Iașul își extinde infrastructura sportivă cu un centru care depășește granița unei săli obișnuite de escaladă. Asociația Climb Again va inaugura, pe 19 octombrie 2026, un spațiu cu 500 de metri pătrați de suprafață cățărabilă, unde sportul devine și instrument de terapie, recuperare funcțională și integrare socială. Noul centru, situat pe Calea Chișinăului nr. 132, este prezentat de organizatori drept cea mai mare sală de cățărat din Iași.

Panouri de opt metri, tiroliană și zone de antrenament

Noul Centru Climb Again Iași va pune la dispoziție, într-o primă etapă, 500 de metri pătrați de suprafață cățărabilă, amenajată pentru bouldering, escaladă cap de coardă și antrenament sportiv. Panourile vor avea înălțimi de până la opt metri, iar infrastructura va fi completată ulterior cu un parc de aventură și o tiroliană destinată copiilor.

Diferența față de o sală convențională de cățărare este dată de componenta socială. Spațiul va fi utilizat atât de copiii și tinerii cu dizabilități, cât și de persoanele fără dizabilități, într-un model care urmărește participarea la aceleași activități sportive.

Asociația Climb Again desfășoară programe la Iași din 2021. Odată cu deschiderea noului centru, organizația își extinde posibilitățile de antrenament și activitățile dedicate comunității locale.

Peste 185.000 de ore de terapie și 89 de medalii internaționale

În cei 12 ani de activitate, Climb Again a lucrat cu peste 3.700 de copii și tineri cu dizabilități și a oferit peste 185.000 de ore de terapie prin escaladă, la nivelul programelor organizației.

Activitățile urmăresc dezvoltarea motricității, echilibrului, autonomiei și încrederii în propriile capacități. Pentru o parte dintre participanți, cățărarea a devenit și o cale către competițiile sportive.

Sportivii formați în cadrul organizației alcătuiesc Lotul Național de Para Climbing al României, care a acumulat 89 de medalii internaționale. Echipa se pregătește inclusiv pentru Jocurile Paralimpice de la Los Angeles din 2028, ediție la care para climbingul va debuta în programul competițional.

„Când am început Climb Again, mi-am dorit ca fiecare copil cu dizabilități să aibă șansa de a descoperi ce poate face și de a se vedea pe sine într-un mod complet diferit. În cei 12 ani am văzut cât de mult poate schimba escalada încrederea unui copil în propriile forțe. La Iași facem acum un pas important: deschidem un spațiu în care copiii și tinerii cu și fără dizabilități se întâlnesc, se antrenează și cresc împreună. Pentru noi, așa arată incluziunea”, a declarat Claudiu Miu, fondatorul Asociației Climb Again și fost campion balcanic la escaladă.

Prin noua infrastructură, Iașul câștigă nu doar un spațiu destinat practicării escaladei, ci și un centru în care copiii cu dizabilități pot avea acces la activități sportive alături de ceilalți membri ai comunității. Este o investiție în sport, dar mai ales într-un model de incluziune construit în jurul participării și al autonomiei.

Dan DIMA