Ieșean de 90 de ani, jefuit după ce a primit în casă o tânără care i-a cerut bani de chirie

Trei cazuri de furt calificat au ajuns în atenția polițiștilor ieșeni, după ce o tânără de 27 de ani, patru bărbați și un alt individ au fost vizați de măsuri judiciare. Cea mai șocantă situație îl are în prim-plan pe un bătrân de 90 de ani, care ar fi fost păgubit cu o sumă considerabilă după ce a primit în locuință o femeie ce pretindea că îl cunoaște din cartier.

Potrivit polițiștilor Biroului de Investigații Criminale Iași, totul s-ar fi petrecut pe 6 octombrie. Bărbatul se afla pe o bancă atunci când ar fi fost abordat de tânăra de 27 de ani, care i-ar fi spus că îl cunoaște din cartier și că ar dori să primească niște cărți. Cei doi s-ar fi deplasat apoi la domiciliul bătrânului.

Odată ajunsă în casă, femeia i-ar fi cerut bani pentru plata chiriei, apelând la mila acestuia. Bătrânul ar fi fost de acord să o ajute și i-ar fi înmânat 1.800 de lei. Numai că, profitând de momentul în care acesta se afla în bucătărie, tânăra ar fi intrat fără drept într-o cameră și ar fi sustras trei plicuri în care se aflau câte 5.000 de lei, precum și un alt plic cu 1.000 de euro.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore pe 13 octombrie, iar miercuri, 14 octombrie, urma să fie prezentată procurorilor și judecătorilor ieșeni, cu propuneri legale.

Patru bărbați, acuzați că au furat un lanț după ce au intrat în casă sub pretextul unor reparații

Un alt dosar îi vizează pe patru bărbați, cu vârste între 18 și 33 de ani, reținuți tot pe 13 octombrie pentru furt calificat. Anchetatorii susțin că, pe 16 septembrie, aceștia ar fi intrat în locuința unei persoane sub pretextul efectuării unor lucrări de reparații la balcon.

Odată ajunși în interior, ar fi sustras un lanț, prejudiciul fiind estimat la 2.000 de lei. Cei patru urmau să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași, pentru dispunerea măsurilor legale.

Patru ani și șase luni de închisoare pentru furt calificat

În aceeași zi, polițiștii Secției nr. 1 Iași au pus în aplicare un mandat de executare a unei pedepse de patru ani și șase luni de închisoare, emis de Judecătoria Iași pe numele unui bărbat condamnat pentru furt calificat.

Acesta a fost încarcerat la Penitenciarul Iași, unde urmează să își execute pedeapsa. Andrei TURCU