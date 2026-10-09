Incendiu la etajul 7 al unui bloc din Iași

Momente de alertă într-un bloc de locuințe din Iași! Pompierii au fost chemați să intervină vineri, 9 octombrie, după ce un incendiu a izbucnit la un apartament situat la etajul 7 al unui imobil de pe strada Petre Țuțea.

Flăcările se manifestă la nivelul balconului, iar echipajele de intervenție lucrează pentru lichidarea incendiului. La fața locului a fost mobilizat un dispozitiv consistent de salvatori, pentru gestionarea situației și limitarea extinderii focului.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, la intervenție participă două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime și un echipaj de prim ajutor calificat de la Detașamentul 2 de Pompieri Iași.

În sprijin au fost trimise și o autospecială pentru transport personal și victime multiple de la Detașamentul 1, precum și o motocicletă de intervenție, cu personalul aferent.

Pompierii acționează pentru stingerea focului și verificarea situației de la fața locului. Deocamdată, nu au fost comunicate informații oficiale despre eventuale victime sau despre pagubele produse.

Reprezentanții ISU urmează să revină cu detalii privind cauza incendiului și măsurile luate de echipele de intervenție. Andrei TURCU