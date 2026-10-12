Începe bătălia pentru șefia școlilor din județ. Doi candidați, eliminați deja!

Se anunță o adevărată confruntare pentru conducerea școlilor din județul Iași! Marți, 13 octombrie, 327 de candidați înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct susțin proba de evaluare a competențelor, organizată la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iași.

Competiția a început însă cu primele eliminări. Doi dintre cei 329 de candidați au fost respinși după verificarea dosarelor. Într-un caz, cererea de înscriere și planul de management au fost considerate neconforme, iar în celălalt au fost semnalate „documente încărcate eronat la punctul 13”.

Printre cele mai importante posturi se află funcții de conducere la colegii de prestigiu din municipiul Iași. Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” și Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” se numără printre unitățile vizate de concurs.

Lista posturilor vacante acoperă însă întregul sistem de educație, de la grădinițe și școli gimnaziale până la licee tehnologice, unități teoretice și școli speciale.

Cursa pentru funcțiile de conducere se extinde în tot județul, cu posturi disponibile în localități precum Miroslava, Valea Lupului, Ciurea, Tomești, Pașcani, Hârlău, Târgu Frumos și Podu Iloaiei, dar și în numeroase comune.

În unele unități sunt scoase simultan la concurs mai multe funcții de conducere. La Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului sunt disponibile postul de director și trei funcții de director adjunct, cu atribuții repartizate pe diferite niveluri de învățământ. La Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” și la Colegiul Național „Mihai Eminescu” sunt prevăzute câte două posturi de director adjunct. La Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” sunt scoase la concurs trei astfel de funcții.

Viitorii directori vor prelua responsabilitatea administrării școlilor, coordonării cadrelor didactice și gestionării activității educaționale.

Concursul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, potrivit metodologiei și calendarului aprobate prin ordine ale Ministerului Educației și Cercetării. Lista oficială a funcțiilor vacante a fost publicată la 17 august 2026. Carmen DEACONU