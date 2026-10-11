* icoana-epitaf „Adormirea Maicii Domnului”, pictată de Arsenie Boca în perioada petrecută la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, poate fi admirată la Palatul Culturii din Iași * lucrarea surprinde printr-un detaliu neobișnuit: scena religioasă este plasată în peisajul Țării Făgărașului, la poalele munților

Una dintre lucrările mai puțin cunoscute ale Sfântului Părinte Arsenie Boca a fost adusă în fața publicului ieșean. Expoziția „Arsenie Boca și miracolul luminii”, deschisă pe 10 octombrie 2026 la Muzeul de Artă din Palatul Culturii, prezintă în premieră o icoană-epitaf realizată în perioada în care părintele slujea la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Publicul o poate admira până pe 30 octombrie, în cadrul primei ediții a Festivalului SACRUM.

O scenă biblică așezată în peisajul românesc

Lucrarea „Adormirea Maicii Domnului” se distinge printr-o particularitate iconografică: reprezentarea evenimentului religios într-un cadru geografic recognoscibil, Țara Făgărașului, dominată de silueta Munților Făgăraș. Alegerea introduce în compoziția sacră un spațiu apropiat de viața și activitatea monahală a autorului.

Această asociere dintre tradiția iconografică și peisajul transilvănean reprezintă elementul central al expoziției. Dincolo de valoarea religioasă, lucrarea oferă publicului posibilitatea de a descoperi o dimensiune artistică a personalității lui Arsenie Boca, cunoscut mai ales pentru activitatea sa duhovnicească. Epitaful a fost pictat în perioada petrecută de acesta la Mănăstirea Brâncoveanu, așezământ care are ca hram principal Adormirea Maicii Domnului. Prezentarea de la Iași este anunțată de organizatori drept o premieră expozițională.

Arsenie Boca, între teologie și pictură

Înainte de intrarea în monahism, Arsenie Boca a studiat teologia și a urmat cursurile Facultății de Belle Arte din București. Pregătirea artistică i-a influențat activitatea ulterioară, pictura religioasă devenind una dintre formele sale de exprimare spirituală.

În primăvara anului 1940 a fost tuns în monahism la Mănăstirea Brâncoveanu, iar în 1942 a fost hirotonit preot. În anii petrecuți la Sâmbăta de Sus s-a implicat în amenajarea așezământului și a realizat lucrări de artă sacră, între care se numără și epitaful prezentat acum la Iași.

Expoziția aduce astfel în atenție o moștenire artistică mai puțin vizibilă publicului larg, dincolo de scrierile și învățăturile asociate numelui său. Prezența icoanei-epitaf la Iași oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi o lucrare în care tradiția religioasă, pictura și geografia locurilor în care a trăit Arsenie Boca se întâlnesc într-o reprezentare aparte.

Maura ANGHEL