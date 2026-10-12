* concertele, artificiile și competițiile automobilistice organizate lângă monumentul istoric au provocat reacția specialiștilorc* Ministerul Culturii anunță verificări, dar nu stabilește deocamdată sancțiuni

Palatul Culturii din Iași, unul dintre cele mai importante monumente istorice ale României, se află în centrul unei controverse privind folosirea spațiilor sale pentru evenimente de divertisment. O comisie națională de specialitate a avertizat încă din iunie 2026 asupra riscurilor pentru patrimoniu, însă Ministerul Culturii condiționează eventualele măsuri de rezultatele unui control și ale unei expertize tehnice.

Specialiștii au cerut limitarea evenimentelor încă din iunie

Disputa privind activitățile organizate în jurul Palatului Culturii a ajuns la nivel guvernamental printr-o interpelare a senatorului Marius Bodea. Parlamentarul a semnalat că utilizarea esplanadei și a curților interioare pentru manifestări cu zgomot puternic și trafic auto ar putea contraveni obligațiilor de protejare a unui monument istoric de categoria A.

Din răspunsul transmis de ministrul Culturii, András-István Demeter, rezultă că situația fusese deja examinată de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor. Membrii acesteia au apreciat că o parte dintre manifestările găzduite nu corespund rolului instituției muzeale și ar putea afecta atât bunurile de patrimoniu, cât și imaginea muzeului. Comisia a recomandat conducerii Complexului Muzeal Național „Moldova” o selecție mult mai riguroasă a evenimentelor acceptate în incinta monumentului.

Vibrațiile și zgomotul, în centrul controversei

Sesizarea parlamentară menționează concerte cu niveluri sonore de peste 100 de decibeli, focuri de artificii și amenajarea unui parc de service pentru Raliul Iașului în apropierea edificiului.

Potrivit documentului, motoarele de competiție, echipamentele tehnice și instalațiile de sonorizare ar putea produce vibrații cu efecte asupra elementelor arhitecturale sensibile, inclusiv asupra vitraliilor neogotice.

Îngrijorările legate de vibrații au fost exprimate public și în trecut. Experții avertizau încă din 2018 asupra posibilelor efecte ale concertelor asupra structurii monumentului, fiind invocate inclusiv fisuri în zona turnului. Existența unor deteriorări provocate direct de aceste activități trebuie însă stabilită prin măsurători și expertize, nu doar pe baza intensității zgomotului.

Miza este cu atât mai importantă cu cât Palatul Culturii găzduiește patru muzee, laboratoare de conservare și restaurare și colecții cu bunuri de valoare națională.

Ministerul pregătește un control

În răspunsul oficial, Ministerul Culturii arată că eventualele sancțiuni depind de verificarea faptelor și de existența unui raport tehnic privind efectele vibrațiilor asupra clădirii. Instituția nu a anunțat nici introducerea unor restricții suplimentare pentru concerte, manifestări sportive sau alte evenimente desfășurate în spațiile monumentului.

Dan DIMA