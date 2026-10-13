* patru inițiative antreprenoriale, șase luni de colaborare și un singur spațiu în centrul Iașului * proiectul 4.6.1, inițiat de Otilia Chitic, propune un model de dezvoltare a micilor afaceri bazat pe resurse comune, promovare și experiențe creative

În centrul Iașului, patru activități antreprenoriale independente încearcă să demonstreze că afacerile mici pot crește mai bine împreună. HOME’S, Radu Firicel, Natură prin Ac și Ață și Atelierul de Idei s-au reunit în proiectul 4.6.1, care transformă colaborarea într-un instrument de dezvoltare economică. Timp de șase luni, participanții vor împărți idei, resurse și un spațiu comun, pentru a crea produse, a atrage clienți și a testa noi oportunități de afaceri.

Patru afaceri, șase luni și un singur spațiu

Proiectul 4.6.1 a început la Iași Interior Boutique, pe strada Cuza Vodă, la colț cu strada Armeană. Denumirea sintetizează conceptul: patru activități antreprenoriale creative, șase luni de colaborare și un spațiu hibrid. În loc să își dezvolte fiecare afacerea exclusiv prin propriile resurse, participanții încearcă o formulă bazată pe cooperare. Spațiul comun le permite să își prezinte produsele, să organizeze activități și să construiască oferte care reunesc competențe diferite. Inițiativa răspunde unei provocări cunoscute micilor antreprenori: costurile promovării, accesul la clienți și investițiile necesare dezvoltării unor produse noi. Prin colaborare, aceste dificultăți pot deveni mai ușor de gestionat, fără ca afacerile să își piardă identitatea.

Otilia Chitic: „Afacerile mici pot crește mai bine împreună”

Inițiatoarea proiectului, Otilia Chitic, explică atât obiectivul economic al programului, cât și dimensiunea sa socială. „4.6.1 este un proiect de antreprenoriat creativ construit pe ideea că afacerile mici pot crește mai bine împreună”, spune Otilia. Găzduit de Iași Interior Boutique, pe strada Cuza Vodă, la colț cu Armeană, proiectul oferă antreprenorilor un spațiu comun pentru dezvoltarea de produse, promovare și atragerea clienților. „Publicul descoperă soluții de design interior, produse realizate prin meșteșuguri contemporane și experiențe creative. 4.6.1 contribuie la dezvoltarea economiei creative locale și la revitalizarea economică și socială a centrului Iașului”, a declarat Otilia Chitic.

De la cumpărături la experiențe creative

Una dintre particularitățile proiectului este relația directă dintre creatori și public. Vizitatorii nu sunt invitați doar să descopere produse, ci și să participe la experiențe creative, să cunoască oamenii din spatele obiectelor și să experimenteze lucrul manual.

Organizatorii pregătesc soluții pentru amenajarea spațiilor și activități în care participanții pot învăța lucruri noi, pot schimba idei și pot petrece timp într-un mediu diferit de agitația cotidiană.

Alegerea Iași Interior Boutique reflectă și filosofia proiectului: designul interior nu înseamnă doar estetică, ci și organizarea unor spații care încurajează lucrul, întâlnirile și colaborarea.

Un experiment pentru economia creativă a Iașului

Dincolo de interesele celor patru afaceri, 4.6.1 aduce în discuție rolul antreprenoriatului creativ în revitalizarea centrului orașului. Atelierele, showroomurile și activitățile participative pot atrage vizitatori, pot diversifica oferta comercială și pot transforma spațiile existente în locuri de întâlnire.

Cele șase luni vor arăta în ce măsură colaborarea generează clienți noi, produse și venituri pentru participanți. Proiectul nu presupune unirea afacerilor într-o singură companie, ci păstrarea independenței lor într-un cadru comun.

Maura ANGHEL