* peste 24.000 de pelerini așteaptă la un rând de cinci kilometri, iar timpul necesar pentru a ajunge la moaștele Sfintei Parascheva a crescut la 16–17 ore * sute de persoane au avut nevoie de asistență medicală

Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași a depășit pragul de 90.000 de credincioși care s-au închinat la raclă de la debutul manifestărilor, pe 8 octombrie. Alte peste 24.000 de persoane așteaptă să ajungă la sfintele moaște. Bilanțul medical indică 675 de cazuri, dintre care 30 au necesitat transportul la spital, potrivit datelor actualizate transmise pentru 11 octombrie.

Cinci kilometri de pelerini pe străzile Iașului

Duminică, 11 octombrie 2026, Iașul continuă să primească zeci de mii de credincioși veniți din întreaga țară pentru sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Rândul format în jurul Catedralei Mitropolitane se întinde pe aproximativ cinci kilometri, iar capătul coloanei a ajuns în dreptul stâlpului cu numărul 125.

Timpul estimat de așteptare a crescut la 16–17 ore, ceea ce înseamnă că pelerinii care se așază acum la rând ar putea ajunge la raclă abia după o noapte petrecută pe străzile orașului.

Creșterea este semnificativă față de dimineața zilei de 10 octombrie, când erau raportate peste 54.000 de persoane care trecuseră pe la raclă, iar timpul de așteptare era de 10–11 ore.

675 de cazuri medicale, 30 de persoane transportate la spital

Aglomerația și orele petrecute în picioare pun presiune asupra echipajelor medicale mobilizate pentru pelerinaj.

Potrivit celui mai recent bilanț comunicat, au fost înregistrate 675 de cazuri medicale, iar 30 de persoane au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri suplimentare.

Datele reflectă amploarea intervențiilor necesare în condițiile unui flux continuu de credincioși. Oboseala acumulată în timpul așteptării, temperaturile scăzute și afecțiunile preexistente pot crește riscurile pentru persoanele vulnerabile, în special pentru vârstnici și bolnavii cronici.

La începutul zilei de 10 octombrie erau raportate 226 de cazuri medicale și 13 transporturi la spital, ceea ce arată creșterea solicitărilor odată cu intensificarea pelerinajului.

Iașul se pregătește pentru zilele de vârf ale pelerinajului

Numărul participanților este așteptat să crească în apropierea zilei de 14 octombrie, când Biserica Ortodoxă o prăznuiește pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei.

Un moment important al programului religios este procesiunea „Calea Sfinților”, programată duminică, 11 octombrie, între orele 19:00 și 20:30. Procesiunea reunește moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Miercuri, 14 octombrie, Sfânta Liturghie arhierească este programată între orele 9:00 și 12:30, pe podiumul amenajat în apropierea Catedralei Mitropolitane.

Pelerinajul continuă până pe 15 octombrie, iar autoritățile estimează participarea a aproximativ 300.000 de credincioși pe întreaga durată a manifestărilor.

Cu peste 90.000 de persoane care au trecut deja pe la raclă și alte 24.000 aflate în așteptare, Iașul traversează una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului, în care organizarea fluxurilor de pelerini și asistența medicală devin esențiale. Teona SOARE