Centrul de Pelerinaj, în mijlocul aglomerației

* Pietonalul Ștefan cel Mare a fost epicentrul unei forfote neobișnuite, în zilele pelerinajului Sfintei Parascheva * terasele au fost pline, covrigăriile au avut clienți fără întrerupere, farmaciile au atras numeroși cumpărători, iar Centrul de Pelerinaj a fost și el luat cu asalt * în spatele sărbătorii religioase, comerțul local a trăit câteva zile de activitate intensă

Pietonalul Ștefan cel Mare a fost, în zilele pelerinajului Sfintei Parascheva, epicentrul unui oraș care părea că nu mai avea timp să respire. Mii de oameni s-au revărsat dinspre Mitropolie spre terase, covrigării, cafenele și magazine, transformând principala arteră pietonală a Iașului într-un imens furnicar. S-a stat la rând nu doar pentru închinare, ci și pentru un covrig, o cafea sau un loc la masă. Credința a adus mulțimile în oraș, iar mulțimile au adus clienți comercianților.

Pe Ștefan cel Mare, aproape fiecare metru pătrat a contat. Terasele au fost ocupate, mesele s-au eliberat și s-au umplut din nou, iar covrigăriile au atras permanent oameni grăbiți, obosiți sau înfometați. Grupuri de pelerini au traversat pietonalul cu sacoșe, sticle de apă și bagaje, oprindu-se când la o vitrină, când la o farmacie. Printre ei s-au strecurat localnici, turiști și oameni veniți special pentru sărbătoare.

Covrigăriile și terasele au prins zile de vârf

Pentru micii comercianți de pe Ștefan cel Mare, pelerinajul a însemnat o clientelă pe care puține evenimente o puteau aduce într-un interval atât de scurt. Covrigul a devenit una dintre cele mai simple soluții pentru cei care petrecuseră ore întregi la rând. Se cumpăra repede, costa puțin și putea fi mâncat din mers.

La terase, însă, oamenii au căutat mai mult decât o cafea sau o masă caldă. Au căutat câteva minute de odihnă. După ore de așteptare, un scaun liber a devenit aproape un privilegiu. Cafelele, ceaiurile, sucurile și preparatele calde au completat tabloul unei economii stradale alimentate de afluxul pelerinilor.

Forfota nu s-a limitat la orele prânzului. Pe pietonal, mișcarea a continuat de dimineață până seara, pe măsură ce noi grupuri au ajuns la Mitropolie, iar altele au încheiat traseul de închinare.

Centrul de Pelerinaj, în mijlocul aglomerației

Până și Centrul de Pelerinaj de pe Ștefan cel Mare a fost plin. Aglomerația de aici a completat imaginea unei sărbători care a depășit cu mult perimetrul religios propriu-zis.

Pentru numeroși vizitatori, trecerea pe la racla Sfintei Parascheva nu a reprezentat singura oprire. Oamenii au rămas în centrul orașului, au căutat informații, au vizitat obiective religioase și au cumpărat diverse produse.

Pietonalul a funcționat ca un coridor între spiritualitate și consum. La câteva minute de locul în care credincioșii așteptau răbdători să se închine, se desfășura o altă procesiune, una a cumpărăturilor mărunte, a meselor servite în grabă și a banilor cheltuiți aproape fără să fie observați.

Farmaciile au avut și ele parte de aglomerație

Un alt detaliu care a atras atenția a fost aglomerația din farmacii. Și acestea au intrat în circuitul intens al pelerinajului, devenind puncte de oprire pentru vizitatorii care au avut nevoie de produse medicale sau de îngrijire.

Orele petrecute în picioare, oboseala, temperaturile scăzute din timpul dimineților și drumurile lungi au făcut ca nevoile pelerinilor să nu se limiteze la hrană și odihnă. Farmaciile din zona centrală au beneficiat de același flux suplimentar de oameni care a animat terasele și magazinele.

Credința a adus oamenii, comerțul le-a însoțit pașii

Pelerinajul a demonstrat încă o dată că marile evenimente religioase au și o dimensiune economică importantă. Dincolo de cazările ocupate și de transportul intens, micile afaceri de pe Ștefan cel Mare au fost printre beneficiarele directe ale afluxului de vizitatori.

Când aglomerația s-a mai risipit, au rămas mesele de curățat, vitrinele de reaprovizionat și oboseala celor care au lucrat în ritmul impus de sărbătoare.

Pentru credincioși, pelerinajul a fost un drum al speranței. Pentru comercianții de pe Ștefan cel Mare, a fost și un prilej de afaceri. Iar pietonalul, epicentrul întregii zarve, a arătat cât de repede se putea transforma o mare sărbătoare religioasă într-un motor al consumului local.

Maura ANGHEL