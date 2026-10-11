Pelerinajul de la Iași, luat cu asalt de credincioși! La ora 19 începe procesiunea „Calea Sfinților”

Iașul a devenit, din nou, centrul spiritual al României. Mii de credincioși au venit să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Mănăstirea Sihăstria, iar pelerinajul continuă să atragă mulțimi impresionante. Evenimentul religios se desfășoară până pe 15 octombrie, iar organizatorii estimează că aproximativ 300.000 de persoane vor participa și în acest an.

De joi dimineață, de la deschiderea oficială a pelerinajului, 90.000 de credincioși au trecut deja pe la racla cu sfintele moaște. Numărul celor care așteaptă să ajungă la închinare rămâne însă impresionant: aproximativ 23.000 de persoane sunt la rând, iar timpul de așteptare depășește 13 ore.

Unul dintre cele mai importante momente ale hramului va avea loc în această seară, de la ora 19:00, când se va desfășura tradiționala procesiune „Calea Sfinților”. Traseul va fi cel cunoscut din anii precedenți: Catedrala Mitropolitană – Maternitatea „Cuza Vodă” – Biserica „Sfântul Sava” – Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” – Mitropolie.

Preotul Lucian Apopei, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, a precizat că vor exista trei opriri, la capela Maternității „Cuza Vodă”, în fața Bisericii „Sfântul Sava” și în dreptul Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi”. În jurul orei 20:30, sfintele moaște vor fi reașezate în Catedrala Mitropolitană, pentru ca pelerinii să se poată închina în continuare.

„Calea Sfinților” reprezintă mai mult decât o simplă procesiune, a subliniat preotul Lucian Apopei. Este momentul în care sfintele moaște părăsesc pentru câteva ore catedrala și străbat orașul, transformând străzile și locurile cotidiene într-un drum al rugăciunii, al credinței și al întâlnirii spirituale.

În următoarele zile, Iașul se pregătește să primească noi valuri de pelerini, într-unul dintre cele mai ample evenimente religioase organizate anual în România.

Carmen DEACONU