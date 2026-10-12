* ISU Iași pregătește instruirea prin realitate virtuală, printr-un contract estimat la 36.515 lei * Proiectul european FAST, de peste 313.000 de euro, reunește salvatori din România și Republica Moldova și prevede opt sesiuni comune de pregătire

Incendiile de pădure vor putea fi înfruntate mai întâi într-un mediu virtual, fără flăcări reale și fără expunerea pompierilor la pericolele unei intervenții. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” din Iași pregătește achiziția unor servicii de simulare în realitate virtuală, în cadrul unui proiect transfrontalier dedicat combaterii incendiilor forestiere cu sprijin aerian. Valoarea estimată a contractului este de 36.515,70 lei.

Într-o simulare de incendiu forestier pot fi reproduse, în funcție de configurația programului, propagarea focului, schimbarea direcției vântului, dificultățile de acces și deciziile luate sub presiunea timpului.

Un asemenea antrenament poate permite repetarea scenariilor și analizarea greșelilor fără consumul resurselor necesare unui exercițiu cu foc real. Documentele publice consultate nu confirmă însă că toate aceste funcționalități sunt incluse în serviciile solicitate de ISU Iași.

Opt sesiuni comune de pregătire, cu sprijin aerian

Contractul pentru realitate virtuală face parte dintr-un proiect mult mai amplu, cu un buget total de 313.018,68 euro, dintre care 281.716,81 euro reprezintă finanțare nerambursabilă.

FAST se desfășoară între 29 octombrie 2025 și 28 aprilie 2027. Parteneriatul reunește Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din România, Inspectoratul General de Aviație al MAI, ISU Iași și Direcția Situații Excepționale Hîncești din Republica Moldova.

Componenta aeriană este importantă în cazul incendiilor extinse, când echipele de la sol trebuie să își coordoneze operațiunile cu aeronavele implicate în misiune. Rămâne de stabilit dacă viitoarele simulări virtuale vor reproduce inclusiv această cooperare sau vor viza exclusiv manevrele pompierilor de la sol.

Pregătire digitală pentru intervenții reale

Tehnologia poate aduce un avantaj în evaluarea reacțiilor echipelor. Timpul de răspuns, alegerea traseelor de intervenție, comunicarea și respectarea procedurilor sunt exemple de indicatori care pot fi urmăriți într-un sistem de simulare, dacă acesta dispune de funcțiile necesare.

Achiziția lansată la Iași nu echivalează, deocamdată, cu desfășurarea instruirii. Procedura are o valoare estimată, iar atribuirea contractului și detaliile tehnice ale programului trebuie confirmate după încheierea etapei de ofertare.

Pentru pompierii din Iași și pentru partenerii din Republica Moldova, proiectul urmărește un obiectiv concret: echipe mai bine pregătite să intervină împreună atunci când focul se extinde rapid, iar fiecare decizie poate influența siguranța salvatorilor și suprafața de pădure afectată.

Dan DIMA