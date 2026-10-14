Iașul își omagiază oamenii care îi duc numele mai departe în cultură, educație, cercetare, sport și afaceri! Miercuri, 14 octombrie, de la ora 17:00, Sala „Vasile Pogor” a Primăriei găzduiește cea de-a XXXV-a ediție a Serii Valorilor, eveniment tradițional al Sărbătorilor Iașului, în cadrul căruia primarul Mihai Chirica va acorda premii unor personalități și organizații cu contribuții remarcabile.

Printre laureați se numără nume importante ale vieții culturale și academice, sportivi de performanță, jurnaliști și reprezentanți ai mediului de afaceri. Felix Aftene va fi premiat pentru 30 de ani de excelență artistică, iar Bogdan Crețu va primi Premiul Pogor, oferit de Academia Română – Filiala Iași. Premiul „Vanda Condurache” pentru jurnalism îi revine jurnalistei Violeta Gorgos, în timp ce Claudia Crăcăleanu va fi recompensată în contextul aniversării a 85 de ani de Radio Iași.

La capitolul educație și cercetare, sunt premiate echipele universitare implicate în realizarea campusului de învățământ dual AGRITECH, precum și inginerul Dimitrie-Cristian Fodor, pentru prototipul AdapTra. În afaceri, distincțiile merg către Quartz Matrix, Itility și VOIS România.

Performanțele sportive sunt, de asemenea, în prim-plan. Patru canotoare de la CSM Iași și antrenorii Simona Napa și Ciprian Atomei vor fi recompensați pentru rezultatele obținute, iar echipa feminină de șah CSM Iași 2020 va primi premiul pentru locul I la nivel național în Superligă.

Distincția pentru implicarea în sprijinirea victimelor violenței domestice îi va reveni Laurei Albu, de la Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară.

Noi Cetățeni de Onoare ai Iașului vor deveni Dan Covătaru, post-mortem, Simona Modreanu, Vladislav Brașoveanu, Sorin Babii și Paul Costaș.

Primarul Mihai Chirica a subliniat că premiile sunt un omagiu adus oamenilor care contribuie la prestigiul orașului, într-un moment în care Iașul își afirmă atât rolul de centru spiritual, cât și dezvoltarea economică și academică. Carmen DEACONU