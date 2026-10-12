Primarul Iașului, atac dur la inițiativa de dezincriminare a consumului de droguri

* „Ca tată, refuz categoric să accept ideea că vreun copil din această țară poate fi încurajat, prin lege, să experimenteze substanțe psihoactive”, a afirmat primarul

Un nou scandal pe tema drogurilor provoacă reacții în lumea politică. În timp ce România se confruntă cu incertitudine politică și probleme în domenii esențiale, inițiativa legislativă privind dezincriminarea posesiei de droguri pentru consum propriu stârnește critici vehemente. Primarul Iașului se opune categoric propunerii și le cere parlamentarilor să o respingă.

Edilul consideră că România nu ar trebui să transforme dezincriminarea posesiei unor substanțe precum canabisul și marijuana într-o prioritate și avertizează asupra mesajului pe care o asemenea schimbare legislativă l-ar putea transmite tinerilor. „Am aflat cu stupoare că ultima problemă nerezolvată a României este legalizarea consumului de droguri!”, a transmis primarul, criticând inițiativa susținută de trei parlamentari.

Acesta ridică o serie de întrebări privind prioritățile statului, invocând problemele din sănătate, educație, infrastructură și economie. În opinia sa, înainte de modificarea legislației privind drogurile, autoritățile ar trebui să se concentreze pe rezolvarea dificultăților cu care se confruntă populația.

Primarul le cere parlamentarilor ieșeni și tuturor aleșilor să respingă inițiativa

Mesajul transmis tinerilor reprezintă una dintre principalele preocupări ale edilului. Acesta avertizează că dezincriminarea posesiei pentru consum propriu ar putea fi interpretată drept o tolerare a consumului de substanțe psihoactive și susține că statul trebuie să pună accentul pe prevenție, educație și protejarea sănătății. „Ca tată, refuz categoric să accept ideea că vreun copil din această țară poate fi încurajat, prin lege, să experimenteze substanțe psihoactive”, a afirmat primarul.

Edilul susține că tinerii au nevoie de acces la sport, cultură, educație de calitate, consiliere psihologică și oportunități profesionale, nu de schimbări legislative care, în opinia sa, ar putea transmite un mesaj greșit despre consumul de droguri.

În final, primarul le cere parlamentarilor ieșeni și tuturor aleșilor din Parlamentul României să respingă inițiativa. Totodată, solicită investiții în centre de recuperare și sprijinirea familiilor afectate de consumul de droguri, insistând că lupta împotriva traficului și a consumului trebuie să rămână o responsabilitate a statului.

De precizat: inițiativa privind dezincriminarea posesiei pentru consum propriu nu este echivalentă cu legalizarea generală a drogurilor. Propunerea legislativă vizează modificarea regimului sancționator pentru anumite fapte, iar efectele concrete depind de forma proiectului și de prevederile care ar fi adoptate.

Carmen DEACONU