Regiunea Nord-Est, premiată la Bruxelles pentru strategia de dezvoltare economică și inovare

Regiunea Nord-Est a devenit prima din România care primește titlul de „Regiune europeană întreprinzătoare 2027”, o distincție acordată de Comitetul European al Regiunilor pentru strategiile de susținere a antreprenoriatului și a întreprinderilor mici și mijlocii. Premiul a fost anunțat la Bruxelles, în cadrul sesiunii plenare din 14 octombrie 2026.

Recunoașterea europeană plasează regiunea alături de Duisburg, din Germania, și Umbria, din Italia, celelalte două câștigătoare ale ediției din 2027. Juriul a apreciat strategia Nord-Estului de stimulare a inovării, dezvoltare a start-up-urilor și conectare a companiilor locale la piața unică europeană.

Distincția vine în urma unei strategii care urmărește să transforme potențialul antreprenorial al regiunii într-un motor de dezvoltare economică. Regiunea Nord-Est, cea mai populată din România, mizează pe resursele universitare, pe formarea noilor antreprenori și pe consolidarea ecosistemelor de afaceri.

Unul dintre proiectele reprezentative este Rubik Start, program prin care studenții și cei care vor să-și deschidă o afacere beneficiază de mentorat, tabere și parteneriate universitare pentru a-și transforma ideile în proiecte concrete. Inițiative precum Rubik Hub și ROStartup urmăresc, la rândul lor, să sprijine start-up-urile și să faciliteze colaborarea între antreprenori și resursele disponibile.

„Acest premiu este punctul culminant al multor ani de muncă și confirmă că o regiune nu se dezvoltă doar prin infrastructură și finanțare, ci – mai presus de toate – prin oameni inventivi care creează valoare adăugată”, a declarat Vasile Asandei, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Acesta a subliniat că obiectivul este construirea unor ecosisteme antreprenoriale capabile să transforme ideile în dezvoltare concretă pentru comunități.

Ce urmează după premiul de la Bruxelles

Titlul nu reprezintă doar o recunoaștere a strategiei regionale, ci și un angajament pentru continuarea acesteia. Pe parcursul anului 2027, un juriu european va monitoriza aplicarea măsurilor asumate și va evalua progresele înregistrate.

Celelalte două regiuni premiate au fost recunoscute pentru direcții specifice de dezvoltare: Duisburg pune accent pe digitalizare și integrarea inteligenței artificiale în activitatea IMM-urilor, în timp ce Umbria urmărește modernizarea industriei, dezvoltarea tehnologiilor curate și extinderea comunităților de energie regenerabilă.

Pentru Regiunea Nord-Est, provocarea va fi ca recunoașterea europeană să se reflecte în oportunități concrete pentru antreprenori, în dezvoltarea companiilor și în creșterea competitivității economice. Este o premieră pentru România, iar rezultatele vor depinde de modul în care strategia premiată va fi pusă în practică. Raluca STROE