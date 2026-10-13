Salariile se prăbușesc, iar diferențele dintre județe devin uriașe!

* la Iași, salariul mediu brut raportat este de 7.053 de lei, sub nivelul din București, Cluj, Timiș și Sibiu, dar peste cel din mai multe județe ale Moldovei * în Neamț, media este de 5.888 de lei, în Botoșani de 6.251 de lei, iar în Vaslui de 6.044 de lei

Salariul mediu net din România a scăzut în august 2026 la 5.688 de lei, cu 132 de lei mai puțin decât în iulie. Este a 14-a lună consecutivă de deteriorare a câștigului salarial real, potrivit datelor prezentate de Institutul Național de Statistică. În spatele mediei naționale se ascunde însă o realitate și mai dură: diferențe de mii de lei între domeniile de activitate și disparități importante între județe.

Câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.497 de lei, în scădere cu 212 lei față de luna precedentă. Comparativ cu august 2025, salariul mediu net a crescut nominal cu 5,6%, însă indicele câștigului salarial real a coborât la 99,5%. Cu alte cuvinte, evoluția salariilor nu a ținut pasul cu cea a prețurilor, iar puterea de cumpărare continuă să fie sub presiune.

Cele mai mari venituri nete s-au înregistrat în programare și consultanță IT, unde media a fost de 13.010 lei, precum și în extracția petrolului și gazelor naturale, cu 11.760 de lei. La polul opus, angajații din alte activități de servicii au avut o medie de numai 2.985 de lei, iar cei din pescuit și acvacultură, de 2.998 de lei. Diferența dintre vârful și baza clasamentului depășește astfel 10.000 de lei.

Bucureștiul, la mare distanță de restul țării

Datele CNPP pentru septembrie 2026, referitoare la salariul mediu brut, evidențiază o altă ruptură majoră. În București, media a ajuns la 10.055 de lei, în timp ce în Suceava a fost de 5.440 de lei. Diferența este de 4.615 lei brut, aproape cât un salariu mediu întreg în unele județe.

Clujul înregistrează 8.913 lei brut, Timișul 8.209 lei, iar Sibiul 7.806 lei. La Iași, salariul mediu brut raportat este de 7.053 de lei, sub nivelul din București, Cluj, Timiș și Sibiu, dar peste cel din mai multe județe ale Moldovei. În Neamț, media este de 5.888 de lei, în Botoșani de 6.251 de lei, iar în Vaslui de 6.044 de lei.

Clasamentul arată cât de diferite sunt veniturile în funcție de regiune și de structura economiei locale. Totuși, valorile CNPP sunt medii brute calculate pe baza datelor privind asigurații și fondul de salarii, deci nu trebuie confundate cu salariile nete publicate de INS.

Scăderi puternice în unele sectoare

În august, cele mai accentuate diminuări ale salariului mediu net s-au înregistrat în fabricarea autovehiculelor, unde scăderea a fost de 18,3%. În arhitectură și inginerie, fabricarea altor mijloace de transport, activitățile juridice și de contabilitate, precum și extracția petrolului și gazelor, reducerile au fost cuprinse între 10,5% și 14%.

INS explică variațiile lunare prin prime acordate în perioadele anterioare, încasări mai mici, nerealizări de producție și concedii. În sectorul bugetar, salariile nete medii au scăzut ușor în sănătate și asistență socială, învățământ și administrație publică.

Dincolo de fluctuațiile lunare, tabloul rămâne îngrijorător pentru angajații care se confruntă cu scumpiri și venituri insuficiente. Media națională ascunde diferențe economice profunde, iar un salariu de peste 10.000 de lei brut într-o zonă nu spune aproape nimic despre situația celor care câștigă mult mai puțin în alte părți ale țării. Raluca STROE