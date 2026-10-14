* piața panificației din județul Iași a ajuns la aproape 415 milioane de lei anual, însă veniturile sunt concentrate în mâinile câtorva mari producători * în mediul rural, micile brutării încearcă să reziste concurenței, în timp ce aprovizionarea magazinelor depinde tot mai mult de rețelele de distribuție

Pâinea cumpărată dimineața din magazinul unui sat ieșean nu este neapărat produsă în apropiere. Poate veni dintr-o brutărie aflată în comuna vecină sau dintr-o fabrică situată la zeci de kilometri. În spatele unui aliment nelipsit de pe masă se află o industrie de sute de milioane de lei, în care micii producători rurali concurează cu societăți care dispun de capacități mari de fabricație și distribuție. Întrebarea este câte dintre cele 93 de comune ale județului Iași mai au brutării funcționale și cât din economia pâinii rămâne efectiv în sate.

O piață de 415 milioane de lei, dominată de câteva companii

Potrivit centralizărilor financiare pentru 2025, cele 222 de societăți ieșene cu bilanț depus și activitate în domeniul fabricării pâinii, prăjiturilor și produselor proaspete de patiserie au realizat împreună aproximativ 414,9 milioane de lei, cu 1,1% peste anul precedent.

Piața este însă puternic concentrată. Primele cinci companii cumulează aproximativ 65% din cifra de afaceri a sectorului. BRIO GROUP SRL conduce clasamentul, cu 118,5 milioane de lei, urmată de AGROPAN IMPEX SRL, cu 93,4 milioane. TAC-TAC SRL, din Târgu Frumos, a raportat 24,2 milioane de lei, iar SWEET BLANCA SRL, 24,1 milioane.

Cifrele includ și patiseria, nu exclusiv pâinea, însă diferența de dimensiune dintre marii operatori și firmele care încearcă să producă local.

Unde mai funcționează afaceri de panificație în comune

Registrele economice indică societăți de profil în mai multe comune ieșene. La Ciurea, PALIBO CREME SRL a raportat pentru 2025 afaceri de aproximativ 9,4 milioane de lei și 52 de salariați. DOVIS IMPEX SRL, din Tomești, figurează cu 7,4 milioane de lei și 48 de angajați.

La Lespezi, PANIFICAȚIE TRADIȚIONALĂ SRL a înregistrat 5,8 milioane de lei, iar la Butea, LUD PANIFICAȚIE SRL a raportat 1,6 milioane de lei și zece angajați. În Picioru Lupului, SOFI S BAKERY SRL apare cu aproximativ 4,1 milioane de lei și 25 de salariați.

Apar și inițiative noi. BRUTĂRIA CA ACASĂ SRL, din Satu Nou, comuna Belcești, a fost înregistrată în mai 2026. Totuși, sediul unei firme și codul CAEN declarat nu dovedesc automat existența unei brutării active în localitatea respectivă.

Când satul devine doar cumpărător de pâine

Pentru magazinele rurale, aprovizionarea înseamnă livrări regulate, transport și gestionarea produselor nevândute. O brutărie mică poate avea avantajul distanței reduse, dar suportă costuri ridicate cu energia, făina și forța de muncă. Marile fabrici pot compensa prin volume mai mari și trasee de distribuție extinse.

Consecințele economice depășesc prețul unei franzele. O brutărie locală poate susține locuri de muncă, transportatori și furnizori din apropiere. Când pâinea vine exclusiv din exterior, o parte dintre aceste oportunități economice se mută în alte localități.

Dan DIMA