Seara Valorilor aduce în prim-plan personalitățile care au făcut cinste Iașului

Iașul își omagiază oamenii de valoare! Miercuri, 14 octombrie 2026, de la ora 17:00, Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași va găzdui cea de-a XXXV-a ediție a Serii Valorilor, unul dintre momentele de referință ale Sărbătorilor Iașului. Evenimentul este dedicat personalităților locale și naționale care s-au remarcat în cultură, educație, cercetare, jurnalism, afaceri, sport și implicare civică.

În cadrul ceremoniei, primarul Mihai Chirica va înmâna premiile acordate în mai multe categorii, inclusiv distincțiile pentru Cetățeni de Onoare ai municipiului Iași.

Edilul susține că ediția din acest an are loc într-un context special, în care Iașul își reafirmă atât rolul spiritual, evidențiat de pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, cât și dezvoltarea economică și poziția pe harta marilor orașe europene.

Potrivit datelor invocate de primar, Iașul este singurul oraș din România, în afara Bucureștiului, inclus în Top 500 cele mai bune orașe din lume, conform Indicelui Global al Orașelor 2026 realizat de Oxford Economics. De asemenea, o analiză publicată în septembrie 2025 arată că Iașul și Bucureștiul s-au numărat printre orașele europene cu o evoluție economică dinamică în ultimii 15 ani. În aceeași analiză, Iașul ar ocupa locul al patrulea în Europa la creștere economică și primul în România.

Primarul a mai invocat un studiu al companiei Tallenxis, potrivit căruia Iașul se află pe locul al doilea într-un clasament al orașelor europene care devin centre emergente de talent, atractive pentru companiile aflate în căutare de angajați. „Seara Valorilor este atât memorie, cât și omagiu adus acestor personalități care fac din Iași orașul de care suntem mândri cu toții”, a transmis Mihai Chirica.

Nouă categorii de premii la Seara Valorilor

Lista distincțiilor din acest an cuprinde Premiul pentru excelență în cultură, Premiul pentru excelență în educație și cercetare, Premiul Pogor, acordat de Academia Română – Filiala Iași, și Premiul „Vanda Condurache” pentru jurnalism, oferit de prof. univ. dr. Daniel Condurache.

Vor fi acordate, de asemenea, premii pentru excelență în mass-media, afaceri și sport, precum și distincția pentru societatea civilă. Ceremonia va include și acordarea titlurilor de Cetățean de Onoare al municipiului Iași.

Seara Valorilor rămâne unul dintre evenimentele simbolice ale Sărbătorilor Iașului, prin care municipalitatea își propune să recunoască public meritele celor care contribuie la prestigiul și dezvoltarea comunității. Carmen DEACONU