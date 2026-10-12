* Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” investește în reabilitarea Serei Palmarium din Grădina Botanică Iași * contractul pune accent pe protejarea colecțiilor de plante exotice și pe modernizarea sistemelor de climatizare

Aproape 3,9 milioane de lei sunt puse la bătaie pentru reabilitarea Serei Palmarium din Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași. Licitația organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” are termen de depunere a ofertelor pe 15 octombrie. Dincolo de lucrările de construcție, investiția presupune o operațiune delicată: protejarea plantelor vii pe durata șantierului.

Un contract de 3,87 milioane de lei, cu reguli pentru protecția plantelor

Valoarea estimată a contractului este de 3.867.553,49 lei, iar durata prevăzută pentru realizarea lucrărilor este de 60 de zile. Achiziția include investigații tehnice, proiectare, execuție, verificarea instalațiilor și instruirea personalului. Particularitatea investiției este obligația de a proteja colecțiile botanice în timpul intervențiilor. Spre deosebire de o clădire obișnuită, sera adăpostește organisme vii, pentru care modificările bruște de temperatură, umiditate sau ventilație pot avea consecințe grave. Complexul de Sere al Grădinii Botanice din Iași se întinde pe aproximativ 5.500 de metri pătrați, cuprinde 21 de compartimente și găzduiește circa 2.210 taxoni vegetali. Colecțiile includ palmieri, ficuși, ferigi și alte plante din regiuni tropicale și subtropicale.

Șantierul trebuie adaptat colecțiilor botanice

Una dintre cele mai dificile etape va fi organizarea lucrărilor în jurul plantelor existente. Relocarea temporară a exemplarelor sensibile, izolarea zonelor de intervenție și menținerea condițiilor climatice trebuie stabilite în funcție de particularitățile colecțiilor.

Documentația consultată menționează explicit protejarea plantelor, dar nu precizează în rezumatul procedurii câte exemplare vor fi mutate și nici parametrii climatici impuși pentru fiecare categorie de plante.

Reabilitarea Serei Palmarium reprezintă astfel o investiție în infrastructura științifică și în conservarea biodiversității. Succesul lucrărilor va depinde nu doar de modernizarea clădirii, ci și de păstrarea în siguranță a patrimoniului vegetal pe durata intervenției.

Dan DIMA