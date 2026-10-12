Șoferi prinși în stare de ebrietate pe șoselele din Iași

Șoselele din județul Iași au devenit scena unor noi cazuri grave de indisciplină rutieră. În doar două zile, polițiștii au depistat șoferi care s-au urcat la volan după ce consumaseră alcool, iar unul dintre aceștia conducea fără să fi obținut vreodată permis. O altă conducătoare auto a refuzat atât testarea cu aparatul alcooltest, cât și recoltarea probelor biologice.

Unul dintre cazuri a fost înregistrat pe 11 octombrie, pe bulevardul Independenței din municipiul Iași. Polițiștii Biroului Rutier au oprit un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, iar verificările au scos la iveală că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Testarea alcoolscopică a indicat 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor de sânge, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru conducere fără permis și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Tot pe 11 octombrie, un alt tânăr, în vârstă de 20 de ani, a fost oprit de polițiștii din cadrul Secției nr. 7 Poliție Rurală Bălțați, pe DE 583. Aparatul alcooltest a indicat 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei, iar cercetările continuă pentru clarificarea întregii situații.

Cu o zi înainte, pe DN 24C, pe direcția Țigănași - Iași, polițiștii din Popricani au oprit o femeie de 37 de ani, din comuna Miroslava. Deoarece aceasta emana halenă alcoolică, agenții au încercat să o testeze, însă procedura nu a putut fi finalizată. Femeia a refuzat ulterior atât testarea cu aparatul alcooltest, cât și deplasarea la o unitate medicală pentru recoltarea probelor de sânge. În cauză a fost deschis dosar penal pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Bilanțul acțiunilor rutiere arată și alte măsuri luate de polițiști, în weekendul recent încheiat, pentru prevenirea accidentelor. 77 de conducători auto au rămas fără dreptul de a conduce pentru o perioadă, prin suspendarea permisului conform legii. În plus, 35 de autovehicule au fost oprite din circulație, după ce certificatele de înmatriculare le-au fost retrase până la remedierea deficiențelor constatate.

Polițiștii continuă controalele pentru creșterea siguranței rutiere. Cele trei cazuri arată însă cât de important este ca șoferii să nu se urce la volan după ce au consumat alcool și să respecte regulile care îi protejează pe toți participanții la trafic. Andrei TURCU