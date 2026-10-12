Ștafeta Veteranilor ajunge la Iași

* pe 15 octombrie, voluntarii vor porni spre Botoșani, într-un omagiu adus eroilor României

Iașul devine parte a unui proiect național dedicat memoriei eroilor României. Pe 15 octombrie, Ștafeta Veteranilor va pleca din Iași către Botoșani, continuând o călătorie simbolică prin țară, menită să aducă în prim-plan respectul, recunoștința și solidaritatea față de cei care au servit România.

Inițiat în 2014 de voluntarii Invictus România, proiectul Ștafeta Veteranilor îmbină educația, sportul și voluntariatul, reunind oameni din comunități diferite în jurul unor valori fundamentale: camaraderie, respect, dragoste de țară și recunoștință față de eroii care s-au jertfit pentru România.

În fiecare an, în luna octombrie, militari activi și în rezervă, veterani, militari răniți în misiuni și operații, reprezentanți ai instituțiilor publice, sportivi, elevi, profesori, familii și voluntari pornesc la drum pentru a duce mai departe acest mesaj.

Ștafeta a plecat din București și traversează România pe trei trasee simbolice, Albastru, Galben și Roșu, fiecare reprezentând una dintre culorile Drapelului Național. Participanții parcurg segmentele în alergare sau pe bicicletă, predând ștafeta de la o persoană la alta, din localitate în localitate și din județ în județ.

Pe parcurs, voluntarii se opresc la monumentele și în cimitirele eroilor, unde organizează momente de reculegere și ceremonii simbolice de predare-primire. Fiecare oprire devine astfel un prilej de a păstra vie memoria celor care și-au sacrificat viața pentru țară.

După mii de kilometri străbătuți, cele trei trasee se vor reuni la Carei, pe 25 octombrie, de Ziua Armatei României, acolo unde se va încheia drumul început în Capitală.

Prin plecarea ștafetei din Iași spre Botoșani, comunitatea locală se alătură unui demers care transformă sportul într-un gest de omagiu și recunoștință.

Albastru. Galben. Roșu. Trei culori, un singur drapel și un mesaj care unește România: memoria eroilor nu trebuie uitată. Carmen DEACONU