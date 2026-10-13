* pe străzile Pantel și Ion Creangă din Iași, intervențiile echipelor de lucrări au lăsat în urmă pământ răscolit, bălți și noroi * locuitorii reclamă starea drumurilor, parcările haotice și dificultățile întâmpinate de copiii care merg dimineața la școală

În Tătărași, modernizarea infrastructurii are, deocamdată, un gust amar și o culoare cenușie. Pe străzile Pantel și Ion Creangă, intervențiile echipelor administrației locale și ale societăților de servicii au lăsat în urmă teren răscolit și suprafețe care, odată cu ploile, devin greu de traversat. Pentru locuitori, problema nu este faptul că se lucrează, ci felul în care arată străzile după intervenții. Pământul amestecat cu apa, bălțile și porțiunile deteriorate transformă o deplasare obișnuită într-un exercițiu de echilibristică. „Și așa vin rar prin zona noastră. Ia priviți ce au lăsat în urmă!”, spune revoltat Ion Alexandroaie, locuitor de pe strada Pantel.

Reacția sa exprimă nemulțumirea celor care așteaptă nu doar intervenții punctuale, ci și refacerea corespunzătoare a spațiilor afectate. Pentru ei, o lucrare nu se termină atunci când utilajele dispar, ci atunci când strada poate fi folosită din nou în condiții normale.

Drumul spre școală, printre mașini și bălți

Situația devine și mai neplăcută dimineața, când traficul local se aglomerează, iar părinții își conduc copiii spre școală. Mașinile parcate necorespunzător îngustează spațiile de trecere, în timp ce vehiculele de salubritate, aflate pe traseul obișnuit de colectare, complică deplasarea pietonilor.

„Dimineața, totul era cumplit. Mașini parcate aiurea, gunoiera care vine pe traseu exact la ora la care merg copiii la școală, așa că bălțile erau singura alternativă”, povestește Mioara Ianovici.

Dincolo de disconfortul evident, problema privește și siguranța pietonilor. Un copil care trebuie să ocolească un autoturism parcat sau să pășească printr-o baltă pentru a-și continua drumul este pus în situația de a alege între două variante la fel de neplăcute.

În aceste condiții, străzile secundare ale cartierului par să suporte consecințele unor lucrări fără ca refacerea zonelor afectate să țină pasul cu intervențiile.

Refacerea străzilor nu este opțională

În martie 2026, pentru cartierul Tătărași a fost emisă autorizația de construire nr. 196/2026, privind continuarea lucrărilor de înlocuire a rețelelor de distribuție a apei potabile și a branșamentelor. Printre străzile incluse în document se regăsesc Pantel și Ion Creangă, alături de alte artere ale cartierului.

Documentația prevede refacerea amplasamentelor afectate, inclusiv a carosabilului și trotuarelor, printr-o unitate specializată, cu o garanție de minimum doi ani.

Existența acestei autorizații nu stabilește însă, de una singură, cine a executat fiecare intervenție reclamată de locuitori sau dacă lucrările respective au fost recepționate.

Pentru oamenii din Tătărași, explicațiile administrative sunt mai puțin importante decât rezultatul. Ei vor să poată merge pe trotuare fără să se murdărească, să își trimită copiii la școală în siguranță și să nu transforme fiecare ploaie într-o nouă problemă.

Maura ANGHEL