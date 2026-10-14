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Tramvaiele 5, 6 și 11, înlocuite cu autobuze
* lucrări la pasajul Alexandru cel Bun, în serile de 14 și 15 octombrie
Călătorii din Iași care folosesc tramvaiele de pe traseele 5, 6 și 11 trebuie să își adapteze deplasările în următoarele două seri. Compania de Transport Public Iași anunță că, în zilele de 14 și 15 octombrie, după ora 19:00, vor avea loc lucrări de consolidare la pasajul Alexandru cel Bun.
Pe durata intervențiilor, tramvaiele de pe cele trei trasee vor fi înlocuite cu autobuze, care vor prelua călătorii.
Măsura este temporară și vizează desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță. Călătorii sunt sfătuiți să țină cont de modificări atunci când își planifică deplasările în serile de miercuri și joi.
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