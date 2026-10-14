Euro a rămas sub pragul de 5,34 lei
Regiunea Nord-Est, premiată la Bruxelles pentru strategia de dezvoltare economică și inovare
Peste 1,38 milioane de români au diabet! Unul din cinci pacienți nu știe că este bolnav
Zece tineri au fost premiaţi de ÎPS Teofan, după slujba liturgică de Hramul Sfintei Parascheva
Tramvaiele 5, 6 și 11, înlocuite cu autobuze
Clasa pregătitoare 2027–2028: când încep înscrierile și ce copii pot intra la școală fără recomandare
Economia Iașului, lovită de un nou val de închideri. Peste 4.200 de firme au dispărut în opt luni
Pelerinajul a umplut și casele de marcat ale Iașului
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pagina principală Moldova Tramvaiele 5, 6 și 11, înlocuite cu autobuze

Tramvaiele 5, 6 și 11, înlocuite cu autobuze

Tramvaiele 5, 6 și 11, înlocuite cu autobuze

* lucrări la pasajul Alexandru cel Bun, în serile de 14 și 15 octombrie

Călătorii din Iași care folosesc tramvaiele de pe traseele 5, 6 și 11 trebuie să își adapteze deplasările în următoarele două seri. Compania de Transport Public Iași anunță că, în zilele de 14 și 15 octombrie, după ora 19:00, vor avea loc lucrări de consolidare la pasajul Alexandru cel Bun.

Pe durata intervențiilor, tramvaiele de pe cele trei trasee vor fi înlocuite cu autobuze, care vor prelua călătorii.

Măsura este temporară și vizează desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță. Călătorii sunt sfătuiți să țină cont de modificări atunci când își planifică deplasările în serile de miercuri și joi.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri